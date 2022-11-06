С вечера до самого утра: оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровщину

Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко сообщил о ситуации на Днепропетровщине на 6 ноября.

По словам Резниченко, оккупационные войска россии обстреляли Никопольщину 8 раз всего за одну ночь.

Особенно пострадали 3 громады – Никопольская, Марганецкая, Мировская. ВС рф били по громадам из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Сейчас там много поврежденных домов, автомобилей, газопроводов, хозяйственных построек, мебельное производство, транспортное предприятие и линии электропередач.

В эту минуту во всех районах области спокойно.

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