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С вечера до самого утра: оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровщину

Сегодня 09:01
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Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко сообщил о ситуации на Днепропетровщине на 6 ноября.

По словам Резниченко, оккупационные войска россии обстреляли Никопольщину 8 раз всего за одну ночь.

Особенно пострадали 3 громады – Никопольская, Марганецкая, Мировская. ВС рф били по громадам из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Сейчас там много поврежденных домов, автомобилей, газопроводов, хозяйственных построек, мебельное производство, транспортное предприятие и линии электропередач.

В эту минуту во всех районах области спокойно.

Новости Днепра про С вечера до самого утра: оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровщину

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Новости Днепра про С вечера до самого утра: оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровщину

#image_title

Новости Днепра про С вечера до самого утра: оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровщину

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Новости Днепра про С вечера до самого утра: оккупанты всю ночь обстреливали ДнепропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про С вечера до самого утра: оккупанты всю ночь обстреливали ДнепропетровщинуРусский

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