С вечера до самого утра: оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровщину

По словам Резниченко, оккупационные войска россии обстреляли Никопольщину 8 раз всего за одну ночь.
Особенно пострадали 3 громады – Никопольская, Марганецкая, Мировская. ВС рф били по громадам из РСЗО и тяжелой артиллерии.
Сейчас там много поврежденных домов, автомобилей, газопроводов, хозяйственных построек, мебельное производство, транспортное предприятие и линии электропередач.
В эту минуту во всех районах области спокойно.Елизавета Бельмас
Автор:
В Днепропетровской области будут штрафовать за вылов рыбы в зоне…
Будьте осторожны!
Многие зарубежные лидеры и эксперты не сомневаются в победе Украины…
В Никополе спасатели спасли упавшего в яму мужчину.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого разгуливает павлин.
Кондитер из Днепра изготовил съедобный электровоз.
В центре Днепра трое неизвестных избили парня.
В Днепре мужчина ограбил киоск с хлебом.
В Днепре кардиохирурги извлекли обломок из сердца бойца.
На Днепропетровщине произошла жуткая авария.
Орлан Мида, которого искали всем Днепром, передал привет всем, кто волновался о его здоровье.
В Днепре горит электроподстанция.
В Днепре на Слобожанском огромная пробка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!