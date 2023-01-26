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  • С такими ранениями погибают на месте: в Днепре провели уникальную операцию бойцу из Бахмута

С такими ранениями погибают на месте: в Днепре провели уникальную операцию бойцу из Бахмута

Сегодня 12:49
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В Днепре спасли бойца со смертельным ранением.

Новости Днепра про С такими ранениями погибают на месте: в Днепре провели уникальную операцию бойцу из Бахмута

Об этом рассказал врач одной из больниц Днепра Олег.

По словам медика, большинство людей с такими ранениями погибают на месте, но 23-летний Алексей вовремя попал к врачам. У него была минно-взрывная травма с повреждением брюшной аорты. Чудом врачам удалось вернуть его к жизни.

Уникальную операцию по пластике аорты и периоперационную интенсивную терапию провели сотрудники днепровской больницы.

Сейчас Алексей находится на реабилитации в клинике, и медики дают положительные прогнозы.

Новости Днепра про С такими ранениями погибают на месте: в Днепре провели уникальную операцию бойцу из Бахмута

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Новости Днепра про С такими ранениями погибают на месте: в Днепре провели уникальную операцию бойцу из БахмутаУкраїнська Новости Днепра про С такими ранениями погибают на месте: в Днепре провели уникальную операцию бойцу из БахмутаРусский

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