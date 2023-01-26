С такими ранениями погибают на месте: в Днепре провели уникальную операцию бойцу из Бахмута

В Днепре спасли бойца со смертельным ранением.

Об этом рассказал врач одной из больниц Днепра Олег.

По словам медика, большинство людей с такими ранениями погибают на месте, но 23-летний Алексей вовремя попал к врачам. У него была минно-взрывная травма с повреждением брюшной аорты. Чудом врачам удалось вернуть его к жизни.

Уникальную операцию по пластике аорты и периоперационную интенсивную терапию провели сотрудники днепровской больницы.

Сейчас Алексей находится на реабилитации в клинике, и медики дают положительные прогнозы.

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