С такими ранениями погибают на месте: в Днепре провели уникальную операцию бойцу из Бахмута

Об этом рассказал врач одной из больниц Днепра Олег.
По словам медика, большинство людей с такими ранениями погибают на месте, но 23-летний Алексей вовремя попал к врачам. У него была минно-взрывная травма с повреждением брюшной аорты. Чудом врачам удалось вернуть его к жизни.
Уникальную операцию по пластике аорты и периоперационную интенсивную терапию провели сотрудники днепровской больницы.
Сейчас Алексей находится на реабилитации в клинике, и медики дают положительные прогнозы.
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