С сигналами воздушной тревоги: как прошла ночь на Днепропетровщине

По его словам, несмотря на сигналы воздушной тревоги, ночь в громадах области прошла спокойно – без вражеских обстрелов.
Также Лукашук добавил, что первая половина дня в Днепропетровской области сегодня должна пройти без отключений электроэнергии.
Мирного воскресенья, – отметил председатель Днепропетровского облсовета.
Напомним, ранее мы писали, в сети распространили фейк о новом наступлении рф на этих выходных
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