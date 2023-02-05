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С сигналами воздушной тревоги: как прошла ночь на Днепропетровщине

Сегодня 08:45
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Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Новости Днепра про С сигналами воздушной тревоги: как прошла ночь на Днепропетровщине

По его словам, несмотря на сигналы воздушной тревоги, ночь в громадах области прошла спокойно – без вражеских обстрелов.

Также Лукашук добавил, что первая половина дня в Днепропетровской области сегодня должна пройти без отключений электроэнергии.

Мирного воскресенья, – отметил председатель Днепропетровского облсовета.

Напомним, ранее мы писали, в сети распространили фейк о новом наступлении рф на этих выходных

Также читайте: на Днепропетровщине собирают банкноты старого образца, чтобы помочь ВСУ.

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