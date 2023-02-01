С сегодняшнего дня в коммунальных автобусах Днепра заработает безналичная оплата

С 1 февраля в коммунальных автобусах Днепра можно будет рассчитаться без наличных денег.

Чтобы оплатить проезд с помощью смартфона, нужно отсканировать специальный QR-код через приложение «Приват24». После этого на экране появится электронный билет, который необходимо закомпостировать.

Наклейки с QR-кодами уже разместили в коммунальных автобусах – в каждом по 11 штук. Их расклеили так, чтобы пассажирам в разных частях салона было удобно воспользоваться безналичной оплатой.

Об этом сообщает департамент транспорта.

Система оплаты проезда через QR-код уже давно работает в городском наземном электротранспорте и пользуется большим спросом. Именно поэтому запустили пилотный проект безналичной оплаты и в коммунальных автобусах.

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