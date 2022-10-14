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С подсветкой и голосовыми сообщениями: как выбрать электронный термометр

Сегодня 12:50
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Осень традиционно считается сезоном гриппа и ОРВИ. При различных простудах самым популярным предметом в доме становится градусник для измерения температуры тела.  Все больше жителей Днепра предпочитает пользоваться бесконтактными или электронным термометром. Преимуществ в таком «устройстве» много: не нужно долго держать под мышкой, в нем нет вредной ртути, наконечник может быть мягким, его невозможно разбить.

Новости Днепра про С подсветкой и голосовыми сообщениями: как выбрать электронный термометр

Журналисты dnepr.info разбирались, на что обратить внимание при выборе электронного термометра.

Цифровой

Цифровой или электронный термометр может определить температуру тела за минуту. Такой девайс имеет достаточно большой дисплей, где четко видны цифры, а о том, что замер температуры закончен оповещает звуковой сигнал. Устройство работает от батареек, поэтому их нужно регулярно менять.

При выборе термометра необходимо обратить внимания на наконечник: он может быть твердым или мягким. В последнем случае нужно проверить насколько хорошо он гнется, приятен ли на ощупь материал из которого наконечник сделан и как быстро на нем могут появится трещины.

На рынке продаются модели, которые сохраняют результаты предыдущих измерений и даже озвучивает их приятным голосом, а если в комнате темно – можно включить дополнительную подсветку на экране. Если подобные «фишки» вам не нужны, то зачем платить больше. Достаточно будет купить самую простую модель.

Новости Днепра про С подсветкой и голосовыми сообщениями: как выбрать электронный термометр

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Также у термометра может быть водонепроницаемый корпус, это значит, что его можно дезинфицировать или измерять им температуру не только тела, но и различных жидкостей. Эта дополнительная функция, стоящая денег, так что при выборе термометра на нее также следует обратить внимание.

Наличие разных насадок в комплекте. Температуру можно измерять не только традиционным способом – засунув градусник под мышку, но также положив его под язык, засунув в ухо или приложив ко лбу. Для всех этих манипуляций у термометра должны быть специальные насадки. Полный комплекс обойдется дороже.

Средняя цена на электронный термометр стартует от 150-200 грн.

Для детей есть специальные градусники с мультяшными персонажами, а для новорождённых – встроенные в соску. Они обойдутся дороже.

Новости Днепра про С подсветкой и голосовыми сообщениями: как выбрать электронный термометр

 

Инфракрасный

Этот вид термометров также работает от батареек, но для измерения температуры его не нужно класть под мышку, в рот, прикладывать к уху или вискам, а достаточно просто навести устройство на больного. Он «видит» температуру тела на расстоянии от 5 см от заболевшего. Также такие устройства могут синхронизироваться со смартфоном, помогают контролировать динамику температуры с помощью специального приложения и сохраняют историю измерений.

Новости Днепра про С подсветкой и голосовыми сообщениями: как выбрать электронный термометр

Но на качество измерения температуры таким прибором влияет чистота датчика (нужно регулярно чистить) наличие вокруг работающих электроприборов – это кондиционеры, обогреватели. Из-за них может возникнуть погрешность в показаниях. Мерять им температуру можно только в определенных местах – лоб, ушные раковины и виски.

Минимальная цена такого устройства – 300 грн.

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Новости Днепра про С подсветкой и голосовыми сообщениями: как выбрать электронный термометрУкраїнська Новости Днепра про С подсветкой и голосовыми сообщениями: как выбрать электронный термометрРусский

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