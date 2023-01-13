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С плесенью, старые и с печатями: какую валюту не примут в обменниках Днепра

Сегодня 14:37
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Банки в Днепре не всегда могут принять доллары на обмен. Речь идет о тех деньгах, на которых есть повреждения, печати, следы изношенности, плесень или они были выпущены до 1996 года. Либо просят за их обмен дополнительную «комиссию». Насколько это правомерно и что делать в таком случае разбирались журналисты dnepr.info.

Новости Днепра про С плесенью, старые и с печатями: какую валюту не примут в обменниках Днепра

В НБУ отметили, что поврежденные купюры, которые не хотят принимать в банке можно отнести в региональное подразделение денежного обращения Нацбанка. Если такого в области нет – обратиться в одно из отделений уполномоченного банка. В учреждении их проверят на подлинность. Займет это немало времени, поскольку настоящие деньги или нет будет проверять банк той страны, который их выпустил. Процедура называется «инкассо» и может длится несколько месяцев.

Согласно правилам НБУ, принимать доллары обязаны если на них есть лишь небольшие потертости, надрывы до 3 мм или проколы до 1 мм. Могут принять купюры и с жирными пятнами или штампами, но они не должны перекрывать банкноту больше, чем на 20%.

Как отмечают в НБУ, кассир в банке сам может решить: принимать валюту или нет. Если клиент не согласен с данным решением – он может пожаловаться в НБУ или руководству банка.

Если в банке или обменнике не хотят принимать купюру только на основании того, что она выпущена в 1996 году и ранее – то такие действия не правомочные. Как отметили в НБУ: «банкам, не банковским учреждениям запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции». Причина, по которой банки и обменники не хотят принимать на обмен купюры выпущенные до 1996 года в том, что уже в 1997 году в США выпустили новый дизайн купюр с другими защитными знаками и сканеры, которыми пользуются кассиры проверяя подлинность банкнот не могут точно сказать: валюта выпущенная до 1996 года является настоящей или подделкой. В таком случае также купюру можно отправить на обмен в иностранное финучреждение, через украинский банк.

В тоже время в НБУ советуют хранить квитанции, полученные при покупке долларов. Так, если спустя время купюру в банке откажутся принимать, у вас будет доказательство, что вы ее купили же в этом финансовом учреждении и банк должен будет ее в итоге принять обратно.

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Новости Днепра про С плесенью, старые и с печатями: какую валюту не примут в обменниках ДнепраУкраїнська Новости Днепра про С плесенью, старые и с печатями: какую валюту не примут в обменниках ДнепраРусский

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