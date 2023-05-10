С первых дней защищал родную землю: на Бухмутском направлении погиб 48-летний Андрей Шигин

На Бахмутском направлении погиб Андрей Шигин. Мужчине навечно останется 48 лет.

Андрей Александрович был родом из Днепра. Два десятка лет жизни он отдал службе в полиции, вышел на пенсию, однако с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину пошел добровольцем защищать нашу Родину.

Прощание с Андреем Шигиным состоится в среду, 10 мая, в 12:00 на Сурско-Литовском кладбище. Отпевание капелланом – в 11:00 по улице Солидарной, 2.

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