С ним попрощаются сегодня: на Донбассе погиб солдат из Каменского

20 февраля в бою на Донетчине, защищая украинскую землю от захватнических посягательств российских оккупантов, погиб солдат Косаренко Сергей Владимирович.

Об этом сообщает мэр Андрей Билоусов.

«От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника.

Сергей Косаренко родился 17 февраля 1971 в Днепродзержинске. В 1989 году окончил ПТУ №26. В течение 1989-1991 годов проходил срочную военную службу.

8 июня призван по мобилизации и участвовал в боевых действиях по обеспечению мер по национальной безопасности, обороне, обороне и сдерживанию вооруженной агрессии.

У него остались жена, два сына, родители и брат.

Доземный уклон воину-защитнику! Вечная память и слава Герою!

Панихида состоится 27 февраля в 14.00 в Свято-Николаевском кафедральном соборе УПЦ. Похоронят воина в 15.00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней», — говорится в сообщении.