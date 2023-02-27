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С ним попрощаются сегодня: на Донбассе погиб солдат из Каменского

Сегодня 06:45
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20 февраля в бою на Донетчине, защищая украинскую землю от захватнических посягательств российских оккупантов, погиб солдат Косаренко Сергей Владимирович.

Новости Днепра про С ним попрощаются сегодня: на Донбассе погиб солдат из Каменского

Об этом сообщает мэр Андрей Билоусов.
 
«От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника.
Сергей Косаренко родился 17 февраля 1971 в Днепродзержинске. В 1989 году окончил ПТУ №26. В течение 1989-1991 годов проходил срочную военную службу.
 
8 июня призван по мобилизации и участвовал в боевых действиях по обеспечению мер по национальной безопасности, обороне, обороне и сдерживанию вооруженной агрессии.

У него остались жена, два сына, родители и брат.

Доземный уклон воину-защитнику! Вечная память и слава Герою!
 
Панихида состоится 27 февраля в 14.00 в Свято-Николаевском кафедральном соборе УПЦ. Похоронят воина в 15.00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней», — говорится в сообщении.

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