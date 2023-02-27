С ним попрощаются сегодня: на Донбассе погиб солдат из Каменского

«От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника.Сергей Косаренко родился 17 февраля 1971 в Днепродзержинске. В 1989 году окончил ПТУ №26. В течение 1989-1991 годов проходил срочную военную службу.8 июня призван по мобилизации и участвовал в боевых действиях по обеспечению мер по национальной безопасности, обороне, обороне и сдерживанию вооруженной агрессии.У него остались жена, два сына, родители и брат.Доземный уклон воину-защитнику! Вечная память и слава Герою!Панихида состоится 27 февраля в 14.00 в Свято-Николаевском кафедральном соборе УПЦ. Похоронят воина в 15.00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней», — говорится в сообщении.
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