С мазанками, кораллами и дорогой к реке: как выглядел Крестьянский спуск на Победе почти 100 лет назад (ФОТО)

В Днепре до сих пор есть места, где можно увидеть каким был наш город 50 и даже 70 лет назад. Эти места хоть и менялись со временем, но не существенно и их все еще можно узнать на старых фото.

Часть нынешнего жилмассива Победа раньше называлась Мандрыковка и была пригородом Днепра. Первые поселенцы появились на ее территории в середине 1780-х годов. До этого времени тут жил только один человек – казак Андрей Мандрыка, он обустроил на нынешней Победе зимовник и занимался ловлей рыбы. По его имени местные жители и назвали территорию.

Находилась она недалеко от тогдашнего города — под горой, дороги, по которым местные жители поднимались в город называли спусками, было их четыре и все они назывались ровно по счету: Первый Мандрыковский, Второй, Третий и Четвертый. Наиболее известный жителям Днепра – Третий Мандрыковский. Сегодня это Крестьянский спуск.

Жили в поселке ремесленники и селяне, занимались земледелием и рыболовлей. К 1850 году на Мандрыковке проживало почти 400 человек, насчитывалось более 60 дворов.

В 1886 году в одном из дворов у Третьего Мандрыковского спуска решили выкопать колодец, а докопались до песка с раковинами морских моллюсков. Хозяин сада отправил находку в Харьковский университет для того, чтобы установить откуда она. Через 15 лет на спуске пробурили скважину в 15 метров, в которой обнаружили остатки кораллов, зуб акулы и после тщательного исследования выяснилось, что песок с кораллами образовался тут более 45 млн лет назад. Оказалось, что раньше на месте Мандрыковки было море, которое со временем обмелело. Теперь моллюски и кораллы с колодца на Мандрыковке хранятся в различных музеях мира.

Научное открытие никак не повлияло на жизнь жителей поселка. Гораздо больше на их жизнь влияла близость реки и регулярные подтопления из-за обильных осадков. Вода, стекая с горы заливала дома жителей.

В 1930 году Третий спуск стал называться Крестьянским. Его длинна – чуть более 3 км. Со времен Мандрыковки на нем почти ничего не изменилось. Тут, как и прежде, стоят частные дома и проходит дорога. Правда, она уже асфальтированная, проложили ее около 70 лет назад.

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