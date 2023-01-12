С крыльями и мечом: в сети показали феерическое выступление украинки на конкурсе красоты (ВИДЕО)

За несколько дней до финала на конкурсе "Мисс Вселенная" состоялись Preliminary Competition - предварительный раунд соревнований, состоящий из выхода в коктейльных, вечерних платьях и купальниках, а также шоу национальных костюмов.

На последнем представительница Украины Виктория Апанасенко продемонстрировала миру свой символический наряд «Воин света».

В образе украинки есть отсыл к ангелу-покровителю Архангелу Михаилу, который защищает Украину с мечом.

Костюм «Воин света» символизирует борьбу нашей нации с тьмой. В руках у Виктории оружие, ее тело в броне, и в то же время она несет свет через темноту, которая пришла на наши земли с агрессором, — объяснили ранее идею авторы наряда.

Костюм Виктории создавали на основе ее собственной идеи, которую воплотила известный украинский дизайнер Леся Патока.

Наряд «Воин света» украшают нимб с традиционными для Украины колосьями и символические крылья. Последние обожжены в битве и не сломаны. Они заточены в сине-золотые доспехи в цветах, которые символизируют наш флаг, защищены и раскрыты для решающего боя и украшены разнообразными зеркальными украинскими орнаментами.

Напомним, финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится в Новом Орлеане (США) 14 января. В этом году за титул будут бороться 85 конкурсанток.

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