С Днепропетровщины в Карпаты с 17 декабря будет курсировать прямой поезд: какие цены

Из Кривого Рога можно добраться до Карпат.

Укрзализныця напомнила, что с 17 декабря из Кривого Рога в Карпаты можно будет доехать почти без пересадок. Уже можно купить билеты на поезд №194/193 Кривой Рог – Ясиня, соединяющий Криворожье со станциями Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохта, Ясиня.

Из Кривого Рога поезд №194/193 будет отправляться с 17 декабря через день в 11:02, прибывать в Ясину в 10:06. В обратном направлении из Ясини поезд будет отправляться с 18 декабря в 13:28 и прибывать в Кривой Рог в 10:34.

Стоимость билетов: плацкарт – 469,20 грн, купе – почти 855 грн, люкс – 1401,12 грн.

Напомним, ранее УЗ анонсировала запуск еще нескольких поездов из Днепра по разным направлениям. В частности, с 9 декабря поедет прямой поезд в польский Хелм, из которого можно добраться до Варшавы на 4 часа быстрее, чем до этого через Перемышль.

В 2024 году Днепр также соединят с Одессой, выделив несколько новых рейсов. Также скоро могут запустить Dnipro City Express с модернизированными электричками, но деталей на этот счет пока не много.

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