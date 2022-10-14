С деревянными дверями и старым шифером: сколько стоят самые дешевые дома в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Шевченковский район в Днепре один из популярнейших среди местных жителей. Находится он на правом берегу, частично – в центре города. Купить дом в этом районе – задача не легкая и не дешевая. Журналисты dnepr.info выяснили, во сколько обойдётся недвижимость.

494 тыс грн обойдется дом в поселке Мирный. Здание построили в 1985 году, но до сегодняшнего дня там так никто и не жил. Общая площадь 70 кв.м. Количество комнат – 4. Дом внешне и внутренне нужно приводить в порядок, также будущему хозяину предстоит разобраться с двором и оградой.

Купить однокомнатный дом с участком на 2 сотки в Шевченковском районе Днепра обойдется в 674 тыс грн. Общая площадь строения – 51 кв.м. В нем две комнаты, коридор, кухня и санузел. Установлен электрокотел. Во дворе есть навес для автомобиля, небольшой сад, выложенные плиткой дорожки. Находится двор неподалеку от улицы Сечевых Стрельцов.

995 тыс грн обойдется дом общей площадью 80 кв.м. Сдан в эксплуатацию он был около 30 лет назад. В здании один этаж на котором расположены 4 комнаты. В доме все удобства, проведен интернет, установлены счетчики. Во дворе на 10 соток земли есть фруктовые деревья. На участке есть возможность возвести еще один дом или гараж. Новому хозяину достанется техника.

1,1 млн грн обойдется дом на улице Леонтовича. Здание одноэтажное, общая площадь 75 кв.м и четыре комнаты. Отапливается газовым котлом, стены дома утеплены пенопластом. Размеры двора – 3,5 сотки. Удобства в доме, проведено электричество. Во дворе есть место для авто, зона отдыха и фруктовый сад.

Чуть дороже 1,13 млн грн обойдется дом в районе улицы Рабочей. Построили его около 15 лет назад, общая площадь дома 60 кв.м. В нем три комнаты, проведен интернет и кабельное ТВ, во дворе участок 3 сотки земли. В доме есть возможность топить твердым топливом или электричеством, новому хозяину достанется мебель и техника.

За 1,2 млн грн можно купить дом в районе 12 квартала в Днепре. Общая площадь здания 60 кв.м. При этом в нем 4 комнаты. Двор – 5,5 соток, где помимо дома есть еще и гараж с летней кухней. Проведены все коммуникации, есть газовое отопление, состояние, как пишет владелец здания, жилое.

1,8 млн грн обойдется дом-новострой в Царском селе. Здание в два этажа, общая площадь которых 150 кв.м. Двор – 6 соток земли. Дом был возведен около 5 лет назад. Есть подвал и возможность построить гараж на территории двора.

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