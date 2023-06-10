С 8 до 17: где в Днепре будут выключать свет 12-16 июня (АДРЕСА) - Днепр Инфо
С 8 до 17: где в Днепре будут выключать свет 12-16 июня (АДРЕСА)
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Новости Днепра про С 8 до 17: где в Днепре будут выключать свет 12-16 июня (АДРЕСА)

В Днепре с понедельника, 12 июня, до пятницы, 16 июня, будут выключать свет на 9 часов – с 08:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Так, 12 июня с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • просп. О. Поля: 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96А, 96Б, 96В, 96Г, 98, 98А, 98Б, 100, 100А, 102, 102А, 102Г.

13 июня с 08:00 до 17:00:

  • просп. О. Поля: 129, 129А, 129Б, 131, 131А, 131Б, 133, 135, 135А, 135Б, 137А.

14 июня с 08:00 до 17:00:

  • ул. Строителей: 12, 14, 14А, 14Б.

15 июня с 08:00 до 17:00:

  • ул. Титова: 2, 2А, 6;
  • просп. О. Поля: 96Б, 137, 137А, 139, 141, 143, 143А, 145.

16 июня с 08:00 до 17:00:

  • ул. Аэропорт: 113;
  • ул. Новокрымская: 8;
  • просп. О. Поля: 129, 129Б, 135А, 137, 137А.

Подготовьтесь!

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