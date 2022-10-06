С 7 октября в маршрутках запрещено включать музыку: касается не только водителей

В Украине официально запретили "акустическое насилие" в пассажирском транспорте.

Закон о запрете использования музыки в пассажирском транспорте был принят еще в июне, но 7 октября он официально вступит в силу.

Основа закона – запрет на русскую музыку в общественных местах. Однако нардепы решили сражаться еще и с акустическим насилием в маршрутках. Ограничение касается, прежде всего, водителей, которым теперь нельзя включать музыку или фильмы. Эта норма будет действовать как для городского транспорта, так и для пригородных, междугородных и международных перевозок.

Исключение – такси и нерегулярные перевозки, там включать музыку можно, но только при согласии всех пассажиров.

Запрет касается и пассажиров. Им слушать музыку можно, но только в наушниках. Отмечается, что за громкое прослушивание музыки водитель имеет право высадить нарушителя тишины.

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