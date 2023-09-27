С 1 октября жители Днепра не смогут рассчитываться некоторыми купюрами

Есть еще несколько дней, чтобы их обменять!

С 1 октября жители Днепра не смогут рассчитываться банкнотами номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.

Их еще можно успеть обменять до 30 сентября включительно. После этого они уже не будут обмениваться.

Об этом предупреждает Нацбанк.

Решение об их изъятии из наличного обращения – часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны. Это повысит защиту и качество денег и сделает наличные расчеты более комфортными и простыми, – утверждают в НБУ.

Где можно обменять старые купюры?

В Национальном банке Украины:

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

В уполномоченных банках:

«Ощадбанк»,

«ПриватБанк»,

«Райффайзен Банк»,

«ПУМБ».

Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

Отмечается, что обменять такие банкноты на те, которые находятся в обращении, граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена.

Поторопитесь!

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