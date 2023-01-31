С 1 февраля в маршрутках Днепра можно будет рассчитаться за проезд с помощью смартфона: в каких именно

Речь идет о маршрутах №101К, №32К, №75К и №109К.
Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.
Теперь, чтобы оплатить проезд, нужно отсканировать специальный QR-код через приложение «Приват24». После этого на экране появится электронный билет, который необходимо «закомпостировать».
Наклейки с QR-кодами уже разместили в коммунальных автобусах – в каждом по 11 штук.
Их расклеили так, чтобы пассажирам в разных частях салона было удобно воспользоваться безналичной оплатой.
Напомним, стоимость проезда составляет 15 гривен.
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