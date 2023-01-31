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  • С 1 февраля в маршрутках Днепра можно будет рассчитаться за проезд с помощью смартфона: в каких именно

С 1 февраля в маршрутках Днепра можно будет рассчитаться за проезд с помощью смартфона: в каких именно

Сегодня 17:56
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С 1 февраля в коммунальных автобусах Днепра заработает безналичная оплата.

Новости Днепра про С 1 февраля в маршрутках Днепра можно будет рассчитаться за проезд с помощью смартфона: в каких именно

Речь идет о маршрутах №101К, №32К, №75К и №109К.

Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.

Теперь, чтобы оплатить проезд, нужно отсканировать специальный QR-код через приложение «Приват24». После этого на экране появится электронный билет, который необходимо «закомпостировать».

Наклейки с QR-кодами уже разместили в коммунальных автобусах – в каждом по 11 штук.

Новости Днепра про С 1 февраля в маршрутках Днепра можно будет рассчитаться за проезд с помощью смартфона: в каких именно

Новости Днепра про С 1 февраля в маршрутках Днепра можно будет рассчитаться за проезд с помощью смартфона: в каких именно

Их расклеили так, чтобы пассажирам в разных частях салона было удобно воспользоваться безналичной оплатой.

Напомним, стоимость проезда составляет 15 гривен.

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Новости Днепра про С 1 февраля в маршрутках Днепра можно будет рассчитаться за проезд с помощью смартфона: в каких именноУкраїнська Новости Днепра про С 1 февраля в маршрутках Днепра можно будет рассчитаться за проезд с помощью смартфона: в каких именноРусский

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