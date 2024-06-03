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  • Рисунки карикатуриста из Днепра во Франции превратили в предвыборный мультфильм (ВИДЕО)

Рисунки карикатуриста из Днепра во Франции превратили в предвыборный мультфильм (ВИДЕО)

Сегодня 17:51
просмотров

Карикатуры художника из Днепра превратили в мультфильм и транслируют по всей Европе.

Новости Днепра про Рисунки карикатуриста из Днепра во Франции превратили в предвыборный мультфильм (ВИДЕО)

Карикатуры художника из Днепра превратили в мультфильм. Как сообщил сам художник Александр Дубовский, видео, созданное по его рисункам, ежедневно транслируют на аудиторию более 400 млн человек.

Мультфильм посвящен будущим выборам в Европейский парламент. Об этом автор мультфильма сообщил на своей странице в Facebook.

Как рассказал Александр, анимация касается европейского курса Украины, ее ожиданий и надежд. Продолжительность мультфильма – всего 27 секунд. Однако за столь короткое время бдительные зрители могут понять насколько будущие изменения важны.

Ролик транслируется ежедневно в течение 10 дней на Euronews для 430 миллионов человек на 7 языках.

«И это будет транслироваться в социальных сетях euronews с упоминанием имени автора. Спасибо лично Ромену Кайлу и всей команде!», – написал Дубовский.

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