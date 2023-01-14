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Риши Сунак подтвердил: Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2

Сегодня 15:25
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, во время которого второй подтвердил, что его страна предоставит нашей танки Challenger 2.

Новости Днепра про Риши Сунак подтвердил: Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2

Об этом сообщает офис премьер-министра Великобритании, пишет dnepr.info.

Риши Сунак заверил, что Великобритания намерена усилить поддержку Украины. В частности, путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

«Лидеры обсудили текущее состояние войны России в Украине, где последовательные победы Украины отбрасывают российские войска назад и усложняют их военные и моральные проблемы. Они согласились с необходимостью воспользоваться этим моментом для ускорения глобальной военной и дипломатической поддержки Украины», — отмечается в сообщении.

Зеленский в свою очередь поблагодарил премьера «за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров». 

Напомним, накануне в СМИ сообщалось, что 16 января Великобритания может объявить о планах отправить Украине около десяти танков Challenger 2. Кроме того, правительство страны надеется убедить Германию разрешить реэкспорт своих танков Leopard 2.

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