«Русскоязычная дрянь»: экс-порноактрису из Днепра избили во Львове из-за языка

Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.
По ее словам, нападение произошло 4 ноября возле гостиницы во Львове. Адель шла спокойно по улице в наушниках, как вдруг какой-то неадекватный мужчина остановил ее посреди дороги. Он довольно грубо спросил ее: «С##ка, ты куда идешь». Девушка ответила, что сейчас вызовет полицию, но мужчине не понравилось, что она это сделала на русском языке, поэтому тот обозвал Адель «русскоязычной дрянью», а затем ударил ногой по ягодицам.
Адель рассказала, что после удара сильно испугалась и закрыла лицо, чтобы защититься от неадекватного мужчины. К счастью, тот после этого ушел.
По словам девушки, удар был болезненным, потому что в ее ягодицах вставлены импланты. Теперь Адель переживает свое здоровье.
У меня очень болит левая сторона, там, где у меня имплант. Я действительно волнуюсь, что там может что-то нарушиться, потому что удар был сильным. Скажите, за что? Это за то, что я создала свой БФ и делала собрание, всегда помогаю ВСУ? Это мне благодарность? – отметила Адель.
Позже девушка запостила еще одно видео о том, что не хочет разжигать языковую рознь у себя на странице, однако хочет наказания для обидчика.
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Яна Юхименко
Автор:
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