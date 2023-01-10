Направлял ракеты на Приднепровскую ТЭС и охотился за ПВО: в Днепре поймали российского агента

В Днепре задержан вражеский корректировщик.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По данным СБУ, мужчина работал в местной фармацевтической компании и занимался поставками лекарства, но во время своих путешествий собирал информацию о расположении ВСУ.

Одной из его задач было выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположение оперативного командования украинских войск.

Эти данные он передавал своим кураторам в ГРУ.

Кроме того, известно, что он корректировал удары по объектам тепло и электроснабжения. В частности, собирал информацию о последствиях удара по Приднепровской ТЭС.

Задержан агент во время очередного задания, где он собирал данные об инфраструктурных объектах. Во время обысков в квартире задержанного, СБУ нашла доказательства его противозаконной деятельности. В настоящее время мужчина находится под стражей, его подозревают в госизмене.

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