Направлял ракеты на Приднепровскую ТЭС и охотился за ПВО: в Днепре поймали российского агента

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
По данным СБУ, мужчина работал в местной фармацевтической компании и занимался поставками лекарства, но во время своих путешествий собирал информацию о расположении ВСУ.
Одной из его задач было выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположение оперативного командования украинских войск.
Эти данные он передавал своим кураторам в ГРУ.
Кроме того, известно, что он корректировал удары по объектам тепло и электроснабжения. В частности, собирал информацию о последствиях удара по Приднепровской ТЭС.
Задержан агент во время очередного задания, где он собирал данные об инфраструктурных объектах. Во время обысков в квартире задержанного, СБУ нашла доказательства его противозаконной деятельности. В настоящее время мужчина находится под стражей, его подозревают в госизмене.
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