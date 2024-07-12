Розыск военнообязанных: сколько людей на Днепропетровщине нарушили правила учета

Такие данные предоставляет издание NV.
Сообщается, что со дня объявления общей мобилизации составили более 180 тысяч админпротоколов на нарушителей военного учета. Также подали более 400 тысяч сообщений о розыске так называемых «уклончан».
Юрист Роман Лихачев, получивший статистику от Минобороны, отмечает, что эти данные демонстрируют «пропускную способность составления админпротоколов» работниками ТЦК.
Так, в 2022 году было составлено 55,68 тысячи протоколов за нарушение правил военного учета и порчу военно-учетных документов или их потерю по неосторожности. С нарушителей взыскали 49,29 миллиона гривен.
А вот в 2023 году количество составленных протоколов несколько возросло. За 1,5 года составили 130,1 тысяч админпротоколов на нарушителей. Последние уплатили штрафы на 150,3 миллиона гривен.
Кроме этого, в 2022 году ТЦК подали 100,5 тысяч сообщений о розыске лиц, уклоняющихся от военной службы. На первом месте по этому показателю была Тернопольская область (21,6 тысяч человек), на втором – Львовская область (почти 15,9 тысяч человек), на третьем – Ивано-Франковская (12,3 тысячи человек). В Днепропетровской области по состоянию на 2022 год разыскивали 1341 человека.
За период с начала 2023 года и по июнь 2024 года ТЦК подали втрое больше сообщений о розыске уклончан (316 тысяч).
Среди лидеров:
Днепропетровская область на десятом месте – 6415 человек.
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