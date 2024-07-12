Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Розыск военнообязанных: сколько людей на Днепропетровщине нарушили правила учета

Розыск военнообязанных: сколько людей на Днепропетровщине нарушили правила учета

Сегодня 10:52
просмотров

Днепропетровщина замыкает десятку областей, где больше сообщений о розыске военнообязанных.

Новости Днепра про Розыск военнообязанных: сколько людей на Днепропетровщине нарушили правила учета

Такие данные предоставляет издание NV.

Сообщается, что со дня объявления общей мобилизации составили более 180 тысяч админпротоколов на нарушителей военного учета. Также подали более 400 тысяч сообщений о розыске так называемых «уклончан».

Юрист Роман Лихачев, получивший статистику от Минобороны, отмечает, что эти данные демонстрируют «пропускную способность составления админпротоколов» работниками ТЦК.

Так, в 2022 году было составлено 55,68 тысячи протоколов за нарушение правил военного учета и порчу военно-учетных документов или их потерю по неосторожности. С нарушителей взыскали 49,29 миллиона гривен.

А вот в 2023 году количество составленных протоколов несколько возросло. За 1,5 года составили 130,1 тысяч админпротоколов на нарушителей. Последние уплатили штрафы на 150,3 миллиона гривен.

Кроме этого, в 2022 году ТЦК подали 100,5 тысяч сообщений о розыске лиц, уклоняющихся от военной службы. На первом месте по этому показателю была Тернопольская область (21,6 тысяч человек), на втором – Львовская область (почти 15,9 тысяч человек), на третьем – Ивано-Франковская (12,3 тысячи человек). В Днепропетровской области по состоянию на 2022 год разыскивали 1341 человека.

За период с начала 2023 года и по июнь 2024 года ТЦК подали втрое больше сообщений о розыске уклончан (316 тысяч).

Среди лидеров:

  • Львовская область – 85,8 тысяч человек;
  • Закарпатская область – 54,2 тысячи человек;
  • Ивано-Франковска – 33,3 тысячи человек;
  • Тернопольская область – 28,7 тысячи человек;
  • Хмельницкая область – 20,5 тысяч человек.

Днепропетровская область на десятом месте – 6415 человек.

Читайте также:

Новости Днепра про Розыск военнообязанных: сколько людей на Днепропетровщине нарушили правила учетаУкраїнська Новости Днепра про Розыск военнообязанных: сколько людей на Днепропетровщине нарушили правила учетаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге задержан мужчина, который пообещал знакомому переправить его за границу за 10 тыс долларов
    Новости Днепра
    Сегодня 12:09
    В Кривом Роге задержан мужчина, который пообещал знакомому переправить его за границу за 10 тыс долларов

    Житель Кривого Рога пытался переправить за границу своего военнообязанного знакомого.

    Конец эпохи «черного золота»: на Криворожье вскоре иссякнут запасы уникальной руды
    Новости Днепра
    Сегодня 11:49
    Конец эпохи «черного золота»: на Криворожье вскоре иссякнут запасы уникальной руды

    Уникальная руда может закончиться на Криворожье.

    В Днепре света будет еще меньше: произошли изменения в графиках отключений
    Новости Днепра
    Сегодня 11:43
    В Днепре света будет еще меньше: произошли изменения в графиках отключений

    Произошли изменения в графиках отключений.

    В Каменском пьяная водитель влетела в авто на АЗС
    Новости Днепра
    Сегодня 11:30
    В Каменском пьяная водитель влетела в авто на АЗС

    В Каменском произошло ДТП на АЗС WOG.

    Последние новости

    В Кривом Роге задержан мужчина, который пообещал знакомому переправить его за границу за 10 тыс долларов
    В Кривом Роге задержан мужчина, который пообещал знакомому переправить его за границу за 10 тыс долларов

    Житель Кривого Рога пытался переправить за границу своего военнообязанного знакомого.

    Сегодня 12:09
    1
    просмотров
    Конец эпохи «черного золота»: на Криворожье вскоре иссякнут запасы уникальной руды
    Конец эпохи «черного золота»: на Криворожье вскоре иссякнут запасы уникальной руды

    Уникальная руда может закончиться на Криворожье.

    Сегодня 11:49
    3
    просмотров
    В Днепре света будет еще меньше: произошли изменения в графиках отключений
    В Днепре света будет еще меньше: произошли изменения в графиках отключений

    Произошли изменения в графиках отключений.

    Сегодня 11:43
    1
    просмотров
    В Каменском пьяная водитель влетела в авто на АЗС
    В Каменском пьяная водитель влетела в авто на АЗС

    В Каменском произошло ДТП на АЗС WOG.

    Сегодня 11:30
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительство над чужими детьми
    На Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительство над чужими детьми

    В Днепропетровской области мошенники обманули военнообязанного.

    Сегодня 11:17
    1
    просмотров
    Пользовался документами умершего родственника: в Днепре остановили пьяного водителя
    Пользовался документами умершего родственника: в Днепре остановили пьяного водителя

    В Днепре мужчина пользовался документами умершего родственника.

    Сегодня 10:32
    1
    просмотров
    В Днепре 12 июля будут проводить аварийные работы: где не будет воды
    В Днепре 12 июля будут проводить аварийные работы: где не будет воды

    В Днепре в пятницу, 12 июля, планируют проводить аварийные работы.

    Сегодня 09:42
    2
    просмотров
    Ударил ножом в живот и скрылся: в Днепре мужчина набросился с холодным оружием на прохожих
    Ударил ножом в живот и скрылся: в Днепре мужчина набросился с холодным оружием на прохожих

    В Днепре мужчина вступил в конфликт с прохожими, после чего нанес им телесные повреждения.

    Сегодня 09:15
    3
    просмотров
    Адская жара: в Днепре авто нагрелось до опасной температуры
    Адская жара: в Днепре авто нагрелось до опасной температуры

    В Днепре из-за аномальной жары автомобили нагреваются до смертельно опасных температур.

    Сегодня 08:18
    2
    просмотров
    В Днепре 12 июля свет будут отключать в течение всех суток: графики
    В Днепре 12 июля свет будут отключать в течение всех суток: графики

    Сегодня света будет мало, вечером – еще меньше.

    Сегодня 07:11
    13
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх