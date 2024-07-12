Розыск военнообязанных: сколько людей на Днепропетровщине нарушили правила учета

Днепропетровщина замыкает десятку областей, где больше сообщений о розыске военнообязанных.

Такие данные предоставляет издание NV.

Сообщается, что со дня объявления общей мобилизации составили более 180 тысяч админпротоколов на нарушителей военного учета. Также подали более 400 тысяч сообщений о розыске так называемых «уклончан».

Юрист Роман Лихачев, получивший статистику от Минобороны, отмечает, что эти данные демонстрируют «пропускную способность составления админпротоколов» работниками ТЦК.

Так, в 2022 году было составлено 55,68 тысячи протоколов за нарушение правил военного учета и порчу военно-учетных документов или их потерю по неосторожности. С нарушителей взыскали 49,29 миллиона гривен.

А вот в 2023 году количество составленных протоколов несколько возросло. За 1,5 года составили 130,1 тысяч админпротоколов на нарушителей. Последние уплатили штрафы на 150,3 миллиона гривен.

Кроме этого, в 2022 году ТЦК подали 100,5 тысяч сообщений о розыске лиц, уклоняющихся от военной службы. На первом месте по этому показателю была Тернопольская область (21,6 тысяч человек), на втором – Львовская область (почти 15,9 тысяч человек), на третьем – Ивано-Франковская (12,3 тысячи человек). В Днепропетровской области по состоянию на 2022 год разыскивали 1341 человека.

За период с начала 2023 года и по июнь 2024 года ТЦК подали втрое больше сообщений о розыске уклончан (316 тысяч).

Среди лидеров:

Львовская область – 85,8 тысяч человек;

Закарпатская область – 54,2 тысячи человек;

Ивано-Франковска – 33,3 тысячи человек;

Тернопольская область – 28,7 тысячи человек;

Хмельницкая область – 20,5 тысяч человек.

Днепропетровская область на десятом месте – 6415 человек.

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