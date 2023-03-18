Ровно 9 лет назад Россия аннексировала Крым: в годовщину в Севастополе прогремели взрывы

В частности, громко было в некоторых районах Севастополя. Об этом пишут в ряде пропагандистских Telegram-каналов.
Сообщается, что серия взрывов прозвучала возле города Инкерман, входящего в состав Балаклавского района Севастополя. Также подобные звуки слышали жители Крыма с Корабельной стороны Севастополя.
Сначала «власти» оккупированного украинского полуострова просто отмалчивались, а впоследствии так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал случившееся, заявив, что «на одном из полигонов идет учебная стрельба». Вот только оккупант не учел, что ни одного полигона на Корабельной стороне Севастополя или Инкермана нет, поэтому его лжи никто не поверил.
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