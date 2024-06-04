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Рост тарифов на свет: в ПФУ объяснили, как перечислят субсидии

Сегодня 21:29
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В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии будет перечислен автоматически.

Новости Днепра про Рост тарифов на свет: в ПФУ объяснили, как перечислят субсидии

Получателям уже назначенных субсидий для осуществления перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ПФУ.

Отмечается, что поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма перечисленной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце – июле.

В ПФУ объяснили, что постановлением правительства №848 предусмотрено, что перерасчет жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения без обращения граждан производится, в частности, в случае изменения размера цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

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Новости Днепра про Рост тарифов на свет: в ПФУ объяснили, как перечислят субсидииУкраїнська Новости Днепра про Рост тарифов на свет: в ПФУ объяснили, как перечислят субсидииРусский

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