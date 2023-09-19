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  • Россиянин скрывался от депортации в Днепре, потому что не хотел домой «на болота»

Россиянин скрывался от депортации в Днепре, потому что не хотел домой «на болота»

Сегодня 11:14
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Гражданин РФ, не имевший разрешения на пребывание в Украине, скрывался от депортации в Днепре.

Новости Днепра про Россиянин скрывался от депортации в Днепре, потому что не хотел домой

Как рассказали миграционники, недавно правоохранители поймали четырех иностранцев, нелегально проживавших на территории Украины. Это удалось сделать во время рейда по противодействию незаконной миграции, проведенному в Днепре и области.

Среди задержанных — четыре гражданина соседних государств, скрывавшихся от правоохранителей. Это жители России, Узбекистана и Молдовы. Всех четырех отвезли в центр временного содержания нелегальных мигрантов.

Как сообщили в Миграционной службе, по решению суда гражданин РФ, Грузии и двух азербайджанцев, длительно нелегально проживавших на территории области, принудительно депортировали за пределы Украины.

Напомним, ранее жители Днепра и Запорожья на лодке бежали из Украины под пулями пограничников. Кроме этого, на границе поймали жителей Днепропетровщины, которые хотели сбежать из Украины в прицепах с зерном.

Новости Днепра про Россиянин скрывался от депортации в Днепре, потому что не хотел домой Українська Новости Днепра про Россиянин скрывался от депортации в Днепре, потому что не хотел домой Русский

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