Россиянин скрывался от депортации в Днепре, потому что не хотел домой «на болота»

Как рассказали миграционники, недавно правоохранители поймали четырех иностранцев, нелегально проживавших на территории Украины. Это удалось сделать во время рейда по противодействию незаконной миграции, проведенному в Днепре и области.
Среди задержанных — четыре гражданина соседних государств, скрывавшихся от правоохранителей. Это жители России, Узбекистана и Молдовы. Всех четырех отвезли в центр временного содержания нелегальных мигрантов.
Как сообщили в Миграционной службе, по решению суда гражданин РФ, Грузии и двух азербайджанцев, длительно нелегально проживавших на территории области, принудительно депортировали за пределы Украины.
Напомним, ранее жители Днепра и Запорожья на лодке бежали из Украины под пулями пограничников. Кроме этого, на границе поймали жителей Днепропетровщины, которые хотели сбежать из Украины в прицепах с зерном.
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