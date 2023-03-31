Россиянин-нелегал полтора года скрывался от полиции в Днепре

В Днепропетровской области скрывались иностранцы-нелегалы.

Об этом сообщили в областной полиции.

Как выяснилось, гражданин РФ с сентября 2021 года скрывался от полиции. У него закончились законные основания пребывания на территории Украины, поэтому он решил сбежать от миграционников. Недавно его задержали и отправили в суд в Днепре, который вынес решение о его выдворении из страны.

Кроме того, полиция задержала гражданку Казахстана, которая почти 5 лет нелегально жила в Днепропетровской области. Она нашла неофициальную работу в Криничках и пряталась от миграционников. Впрочем, ее разоблачили и принудительно выдворили из страны. Ей запретят въезд в Украину на 5 лет.

Обеих нелегалов отправили в Винницу, откуда выдворили за пределы Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: