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Россиянин-нелегал полтора года скрывался от полиции в Днепре

Сегодня 12:14
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В Днепропетровской области скрывались иностранцы-нелегалы.

Новости Днепра про Россиянин-нелегал полтора года скрывался от полиции в Днепре

Об этом сообщили в областной полиции.

Как выяснилось, гражданин РФ с сентября 2021 года скрывался от полиции. У него закончились законные основания пребывания на территории Украины, поэтому он решил сбежать от миграционников. Недавно его задержали и отправили в суд в Днепре, который вынес решение о его выдворении из страны.

Кроме того, полиция задержала гражданку Казахстана, которая почти 5 лет нелегально жила в Днепропетровской области. Она нашла неофициальную работу в Криничках и пряталась от миграционников. Впрочем, ее разоблачили и принудительно выдворили из страны. Ей запретят въезд в Украину на 5 лет.

Обеих нелегалов отправили в Винницу, откуда выдворили за пределы Украины.

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