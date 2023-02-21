Россияне из РСЗО обстреляли Херсон: по меньшей мере 6 погибших

Журналисты dnepr.info составили ТОП песен, которые сейчас слушают в Днепре. На пике популярности – исполнители зарубежных хитов на английском языке. Для составления ТОП-10 мы использовали сервис Shazam.

На Монастырский остров в Днепре сегодня можно добраться только двумя способами – вплавь на лодке или байдарке, или по мосту, который ведет от парка Шевченко. Когда мост еще не был возведен, попасть на остров можно было по воде. Но большинство…