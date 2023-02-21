Россияне из РСЗО обстреляли Херсон: по меньшей мере 6 погибших

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, в результате обстрела шесть человек погибли, есть и раненые.
Кроме того, повреждены дома, остановка транспорта.
Ответ за эти преступления должен быть максимально жестоким. И он точно будет. Мы очистим нашу землю от рабов неадекватного убийцы. И найдем всех, кто отдавал и выполнял приказы, сколько бы времени они не пытались скрываться потом, – написал Ермак.
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