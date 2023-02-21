Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Россияне из РСЗО обстреляли Херсон: по меньшей мере 6 погибших

Сегодня 15:01
просмотров

Сегодня, 21 февраля, российские войска из реактивных систем залпового огня обстреляли Херсон.

Новости Днепра про Россияне из РСЗО обстреляли Херсон: по меньшей мере 6 погибших

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, в результате обстрела шесть человек погибли, есть и раненые.

Кроме того, повреждены дома, остановка транспорта.

Ответ за эти преступления должен быть максимально жестоким. И он точно будет. Мы очистим нашу землю от рабов неадекватного убийцы. И найдем всех, кто отдавал и выполнял приказы, сколько бы времени они не пытались скрываться потом, – написал Ермак.

Новости Днепра про Россияне из РСЗО обстреляли Херсон: по меньшей мере 6 погибших

Новости Днепра про Россияне из РСЗО обстреляли Херсон: по меньшей мере 6 погибших

Новости Днепра про Россияне из РСЗО обстреляли Херсон: по меньшей мере 6 погибших

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне из РСЗО обстреляли Херсон: по меньшей мере 6 погибшихУкраїнська Новости Днепра про Россияне из РСЗО обстреляли Херсон: по меньшей мере 6 погибшихРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вечная слава: в Бахмуте погиб 30-летний Роман Варава с Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 18:41
    Вечная слава: в Бахмуте погиб 30-летний Роман Варава с Днепропетровщины

    Светлая память!

    К годовщине вторжения: Укрпочта выпустит марку «ПТН ПНХ!» с граффити Бэнкси
    Новости Днепра
    Вчера 13:49
    К годовщине вторжения: Укрпочта выпустит марку «ПТН ПНХ!» с граффити Бэнкси

    К годовщине полномасштабного вторжения "Укрпочта" выпустит почтовую марку "ПТН ПНХ!",…

    Будет ли у днепрян дополнительный выходной на 8 марта
    Новости Днепра
    Вчера 11:44
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной на 8 марта

    8 марта 2023 года выпадает на среду. Этот день должен…

    ChatGPT теперь доступен в Украине: что это такое, как работает и действительно ли может «убить» ряд профессий
    Новости Украины
    18.02.2023 16:22
    ChatGPT теперь доступен в Украине: что это такое, как работает и действительно ли может «убить» ряд профессий

    Чат-бот с искусственным интеллектом под названием ChatGPT теперь доступен в…

    Последние новости

    Самые популярные песни Днепра: ТОП-10  треков и исполнителей за последнюю неделю
    Самые популярные песни Днепра: ТОП-10  треков и исполнителей за последнюю неделю

    Журналисты dnepr.info составили ТОП песен, которые сейчас слушают в Днепре. На пике популярности – исполнители зарубежных хитов на английском языке. Для составления ТОП-10 мы использовали сервис Shazam.

    Сегодня 15:25
    просмотров
    18 февраля ушел из дома и пропал: в Днепре разыскивают 29-летнего мужчину
    18 февраля ушел из дома и пропал: в Днепре разыскивают 29-летнего мужчину

    В Днепре разыскивают 29-летнего Крота Николая.

    Сегодня 14:21
    1
    просмотров
    Разлом щита и остатки тоннеля: какие секреты таит склон парка Шевченко в Днепре
    Разлом щита и остатки тоннеля: какие секреты таит склон парка Шевченко в Днепре

    На Монастырский остров в Днепре сегодня можно добраться только двумя способами – вплавь на лодке или байдарке, или по мосту, который ведет от парка Шевченко. Когда мост еще не был возведен, попасть на остров можно было по воде. Но большинство…

    Сегодня 13:17
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина вызвал эвакуатор, чтобы украсть авто у «друга»
    На Днепропетровщине мужчина вызвал эвакуатор, чтобы украсть авто у «друга»

    Полицейские рассказали о довольно интересном способе угона авто.

    Сегодня 13:03
    просмотров
    В Днепре за прошедшие сутки на свет появились 16 детей: 4 родили переселенки
    В Днепре за прошедшие сутки на свет появились 16 детей: 4 родили переселенки

    Жизнь побеждает!

    Сегодня 12:57
    0
    просмотров
    Жители Днепра задолжали более 500 млн гривен за воду
    Жители Днепра задолжали более 500 млн гривен за воду

    У днепрян космические долги по водоснабжению.

    Сегодня 12:26
    просмотров
    В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина
    В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина

    Сегодня, 21 февраля, жители жилых массивов Покровский, Красный Камень и Парус жалуются на плохой напор воды.

    Сегодня 11:59
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине нашли дряхлый боярышник, которому больше 70 лет
    На Днепропетровщине нашли дряхлый боярышник, которому больше 70 лет

    На Днепропетровщине нашли самый старый боярышник.

    Сегодня 11:36
    просмотров
    В Днепре в горящем доме нашли тело мужчины
    В Днепре в горящем доме нашли тело мужчины

    В Днепре мужчина погиб во время пожара.

    Сегодня 10:57
    просмотров
    В Днепре посреди реки на льдине заметили человека (ВИДЕО)
    В Днепре посреди реки на льдине заметили человека (ВИДЕО)

    В Днепре уже несколько дней царит весенняя погода: солнечные приятные дни и немного морозные ночи.

    Сегодня 10:47
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх