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Россияне ведут наступление на трех направлениях, — Генштаб

Сегодня 22:00
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Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Украинским военным удалось атаковать 3 позиции средств противовоздушной обороны противника россиян.

Новости Днепра про Россияне ведут наступление на трех направлениях, - Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей военную инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается опрокидывание подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Республики Беларусь для создания совместной Российско-Белорусской группировки войск.

Сохраняется угроза нанесения ударов противником и задействования ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Высокая Яруга, Стрелка, Огурцово, Гатище, Старица, Волчанск, Дворечанское, Чугуновка и Двуречная;

на Купянском и Лиманском направлениях — по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка, Невское, Серебрянка, Верхнекаменное и Спорное;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Майорск, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;

на Авдеевском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка;

на Новопавловском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Угледара, Павловки, Времовки, Новоселки и Новополя;

в Запорожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольговское, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное и Новоданиловка.

На Южнобужском направлении обстрелов по всему спектру артиллерии подвергаются населенные пункты рядом с линией столкновения. В частности, под огненное поражение с РСЗО попала Ильинка Днепропетровской области.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 6 ноября текущего года в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу 9 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 3 позиции средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и ВВТ и состав боеприпасов оккупантов.

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Новости Днепра про Россияне ведут наступление на трех направлениях, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне ведут наступление на трех направлениях, - ГенштабРусский

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