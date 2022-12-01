Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россияне ведут наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали позиции трех вражеских ЗРК, — Генштаб

Россияне ведут наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали позиции трех вражеских ЗРК, — Генштаб

Сегодня 20:30
просмотров

Российские военные продолжают вести наступление на одном направлении в Донецкой области. В то же время Вооруженным силам Украины удалось атаковать позиции трех вражеских ЗРК.

Новости Днепра про Россияне ведут наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали позиции трех вражеских ЗРК, - Генштаб

За сутки противник нанес ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области. Совершил 16 авиационных ударов, в том числе по населенному пункту Белогорья Запорожской области, обстрелял из реактивных систем залпового огня город Херсон. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Костобобров и Гремяч Черниговской области и Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачевск, Свободная Слобода, Будки, Белополье и Краснополье в Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы вражеской артиллерии разных типов подверглись районам населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Зеленое, Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площадка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Огневые поражения из танков и артиллерии получили объекты в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Железного и Нью-Йорка Донецкой области.

В Авдеевском направлении противник продолжает попытки улучшить тактическое положение. Вражеское огневое влияние из танков и артиллерии различных типов испытали объекты в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного, Веселого, Красногоровки и Марьинки в Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы оккупантами районов населенных пунктов Времовка, Великая Новоселка, Богоявленка, Парасковеевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.

В Запорожском направлении враг также обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Никополя, Каменского, Новоандреевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Дорожнянки и Белогорья Запорожской области и Ильинки в Днепропетровской области.

В Херсонском направлении враг ведет оборону ранее занятых рубежей. Обстрелы подверглись, в частности, Качкаровка, Республиканец, Матросовка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Не перестает враг терроризировать с артиллерии и жителей Херсона.

По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят для эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области. Так, из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.

Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны мест сосредоточения живой силы противника за предыдущие дни. В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне ведут наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали позиции трех вражеских ЗРК, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне ведут наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали позиции трех вражеских ЗРК, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Блогер из Днепра из-за отключения света призвала «свергнуть власть»
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Блогер из Днепра из-за отключения света призвала «свергнуть власть»

    Блогер заявила, что она все сделала "на эмоциях" и удалила…

    Подпольный зал игровых автоматов: в Запорожье задержали правонарушителей
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Подпольный зал игровых автоматов: в Запорожье задержали правонарушителей

    Правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності, а на відвідувачів склали…

    Днепрянин завоевал золото и серебро на чемпионате Украины по плаванию
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Днепрянин завоевал золото и серебро на чемпионате Украины по плаванию

    Спортсмен из Днепра Михаил Бородянский на соревнованиях по плаванию завоевал…

    В Днепре в старом заброшенном гараже нашли целый ящик патронов
    Новости Днепра
    Сегодня 17:36
    В Днепре в старом заброшенном гараже нашли целый ящик патронов

    В Днепре инспекция по благоустройству обнаружила целый ящик патронов в…

    Последние новости

    Блогер из Днепра из-за отключения света призвала «свергнуть власть»
    Блогер из Днепра из-за отключения света призвала «свергнуть власть»

    Блогер заявила, что она все сделала "на эмоциях" и удалила свои страницы в соцсетях.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Подпольный зал игровых автоматов: в Запорожье задержали правонарушителей
    Подпольный зал игровых автоматов: в Запорожье задержали правонарушителей

    Правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності, а на відвідувачів склали адмінматеріали. Двом з них вручені повістки до військкомату.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Днепрянин завоевал золото и серебро на чемпионате Украины по плаванию
    Днепрянин завоевал золото и серебро на чемпионате Украины по плаванию

    Спортсмен из Днепра Михаил Бородянский на соревнованиях по плаванию завоевал золото и серебряные медали. Соревнования проходили в Броварах.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Возле кровати лежала пачка сигарет: в сети показали последствия смертельного пожара
    Возле кровати лежала пачка сигарет: в сети показали последствия смертельного пожара

    30 ноября в Днепре произошел пожар, который унес жизнь мужчины.

    Сегодня 18:39
    0
    просмотров
    Нужна помощь: в Днепре разыскивают 17-летнюю девушку
    Нужна помощь: в Днепре разыскивают 17-летнюю девушку

    В Днепре разыскивают 17-летнюю Валерию Войну.

    Сегодня 17:51
    0
    просмотров
    В Днепре в старом заброшенном гараже нашли целый ящик патронов
    В Днепре в старом заброшенном гараже нашли целый ящик патронов

    В Днепре инспекция по благоустройству обнаружила целый ящик патронов в заброшенном гараже.

    Сегодня 17:36
    просмотров
    Краситель огня и левитирующий горшок: что необычного продают в Интернете в Днепре
    Краситель огня и левитирующий горшок: что необычного продают в Интернете в Днепре

    Помимо обычных и нужных всем вещей на барахолках в Интернете можно найти все, что угодно – от батареек до обогревателя и запчастей к чему угодно. Но есть на этих площадках новые и забавные товары, заставляющие сказать: «вау!». Журналисты dnepr.info решили…

    Сегодня 17:28
    просмотров
    В Днепропетровской области поймали на взятке чиновника одного из городских советов
    В Днепропетровской области поймали на взятке чиновника одного из городских советов

    У Новомосковську піймали на хабарі начальника одного із управлінь.

    Сегодня 17:03
    просмотров
    В Днепре на Слобожанском проспекте 10 машин облили кислотой
    В Днепре на Слобожанском проспекте 10 машин облили кислотой

    Будьте внимательны!

    Сегодня 16:40
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области женщина продавала невидимых собачек элитных пород
    В Днепропетровской области женщина продавала невидимых собачек элитных пород

    В Каменском женщина продавала фейковых маленьких собачек.

    Сегодня 16:25
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх