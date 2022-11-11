Россияне успели выскочить из Херсона, но трофеи есть, — Арестович

Над Херсоном висит украинский флаг.

Российские подразделения на правом берегу успели сбежать. По словам Алексея Арестовича, пленных немного, в основном это те «кого забыли». Но он заверил, что есть трофеи.

Напомним, позавчера российские военные сообщили о своем уходе из правобережной части Херсона. Ночью 11 ноября от местных поступали сообщения о том, что оккупанты драпают из Херсона. Сегодня утром российские пропагандисты опубликовали видео с разрушенным антоновским мостом. Скорее всего, что россияне взорвали переправу во время отступления.

Ближе к обеду над зданием Херсонской ОГА висел украинский флаг, который там установили местные партизаны. А через несколько часов ГУР заявило, что ВСУ зашли в Херсон.

В то же время, ВСУ готовятся к тому, что Херсон россияне начнут обстреливать с левого берега.

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