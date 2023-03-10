Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Россияне уничтожили самолет-символ Бахмута (ВИДЕО)

Сегодня 18:04
просмотров

На фоне этого МиГ-17 украинские воины часто делали фотографии и снимали видео с фронта.

Новости Днепра про Россияне уничтожили самолет-символ Бахмута (ВИДЕО)

В Бахмуте Донецкой области российские оккупанты взорвали самолет-символ города.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Самолет-символ Бахмута взорван, – написал он, не раскрывая деталей.

И опубликовал видео.

На кадрах с места происшествия видно, что самолет-памятник полностью разрушен. Рядом лежат только обломки МиГа. 

Новости Днепра про Россияне уничтожили самолет-символ Бахмута (ВИДЕО)

Таким был этот памятник.

Отметим, памятник находился на юго-западе Бахмута в сквере Дружбы, который реконструировали за несколько лет до полномасштабного вторжения. Монумент установили в советское время в память о курсантах Бахмутского аэроклуба – участниках Второй мировой войны. 

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне уничтожили самолет-символ Бахмута (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Россияне уничтожили самолет-символ Бахмута (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На россии назвали ночной обстрел Украины «ударом возмездия» и показали видео запуска ракет
    Новости Украины
    Вчера 16:38
    На россии назвали ночной обстрел Украины «ударом возмездия» и показали видео запуска ракет

    Нет слов.

    Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник Шевченко
    Новости Днепра
    Вчера 14:44
    Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник Шевченко

    9 марта 1814 года в маленьком селе Моринцы ныне Черкасской…

    Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 10:33
    Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)

    В ночь на 9 марта россияне атаковали Украину ракетами.

    Массированный обстрел Украины: оккупанты запустили 81 ракету, в том числе 6 «Кинжалов»
    Новости Днепра
    Вчера 10:00
    Массированный обстрел Украины: оккупанты запустили 81 ракету, в том числе 6 «Кинжалов»

    Россияне этой ночью нанесли массированный ракетный удар по Украине.

    Последние новости

    В Днепре за 15 млн грн продают завод вместе с оборудованием
    В Днепре за 15 млн грн продают завод вместе с оборудованием

    В Днепре продают завод. На сегодня он признан банкротом. Хотя за него чуть более 15 млн грн. Завод выставлен на торги в системе аукциона Prozorro. Предприятие пытаются продать уже третий раз.

    Сегодня 17:47
    просмотров
    В одном из районов Днепра 4 дня подряд будут выключать свет: адреса
    В одном из районов Днепра 4 дня подряд будут выключать свет: адреса

    В Днепре в одном из районов будут плановые отключения света.

    Сегодня 17:46
    просмотров
    В Днепропетровской области фура на переходе сбила женщину, а потом переехала ее
    В Днепропетровской области фура на переходе сбила женщину, а потом переехала ее

    Сегодня, 10 марта, в поселке городского типа Царичанка произошла смертельная авария.

    Сегодня 17:35
    0
    просмотров
    Днепропетровская область входит в ТОП-5 по жалобам на нарушения языкового законодательства
    Днепропетровская область входит в ТОП-5 по жалобам на нарушения языкового законодательства

    Днепропетровщина вошла в пятерку регионов, где фиксируют больше всего нарушений языкового законодательства.

    Сегодня 16:59
    просмотров
    В Днепре выпускников будут бесплатно готовить к НМТ-2023
    В Днепре выпускников будут бесплатно готовить к НМТ-2023

    В Гумдепе Днепра рассказали, где можно бесплатно подготовиться к НМТ.

    Сегодня 16:20
    0
    просмотров
    Цены космос: в Днепре в одном из супермаркетов килограмм лука стоит 109 грн
    Цены космос: в Днепре в одном из супермаркетов килограмм лука стоит 109 грн

    Цены шокируют.

    Сегодня 16:06
    0
    просмотров
    Филатов прокомментировал побег «влиятельных» людей из Днепра во время войны
    Филатов прокомментировал побег «влиятельных» людей из Днепра во время войны

    Об этом мэр Днепра Борис Филатов рассказал в эфире телеканала "Прямой".

    Сегодня 15:44
    просмотров
    Мужчине оторвало руку, а женщину ранило обломком: в Днепре спасают пару, попавшую под обстрел
    Мужчине оторвало руку, а женщину ранило обломком: в Днепре спасают пару, попавшую под обстрел

    В Днепре спасают мужчину и женщину, получивших ранения в Донецкой области.

    Сегодня 15:34
    просмотров
    ТОП-10 неизвестных фактов о гимне Украины: признан лучшим в мире и впервые записанный на пластинку в США
    ТОП-10 неизвестных фактов о гимне Украины: признан лучшим в мире и впервые записанный на пластинку в США

    10 марта в Украине отмечают День Государственного гимна. Для Украины это довольно новый праздник, так как указ об его отмечании был подписан только в конце 2021 года. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 интересных фактов об украинском гимне.

    Сегодня 15:19
    просмотров
    В Днепре мужчина украл у 12-летней девочки самокат
    В Днепре мужчина украл у 12-летней девочки самокат

    "Кто-то украл мой самокат! Помогите, пожалуйста! Очень не хочу расстраивать родителей," - обратилась вчера около 18:00 на спецлинию "102" 12-летняя девочка.

    Сегодня 15:05
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх