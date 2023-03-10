Россияне уничтожили самолет-символ Бахмута (ВИДЕО)

Отметим, памятник находился на юго-западе Бахмута в сквере Дружбы, который реконструировали за несколько лет до полномасштабного вторжения. Монумент установили в советское время в память о курсантах Бахмутского аэроклуба – участниках Второй мировой войны.

На кадрах с места происшествия видно, что самолет-памятник полностью разрушен. Рядом лежат только обломки МиГа.

Самолет-символ Бахмута взорван, – написал он, не раскрывая деталей.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

На фоне этого МиГ-17 украинские воины часто делали фотографии и снимали видео с фронта.

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