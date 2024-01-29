Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией: ранены двое парней, один из них «тяжелый»

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Они ударили по Никополю артиллерией.

К сожалению, пострадали двое молодых парней – 21 и 19 лет.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, 19-летний юноша будет лечиться дома. 21-летний пострадавший – в тяжелом состоянии в больнице. У него осколочные ранения головы и грудной клетки. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Детали уточняют.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что обломки вражеского дрона упали на территорию агропредприятия в Синельниковском районе.

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