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  • Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией: ранены двое парней, один из них «тяжелый»

Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией: ранены двое парней, один из них «тяжелый»

Сегодня 12:28
просмотров

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Новости Днепра про Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией: ранены двое парней, один из них

Они ударили по Никополю артиллерией.

К сожалению, пострадали двое молодых парней – 21 и 19 лет.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, 19-летний юноша будет лечиться дома. 21-летний пострадавший – в тяжелом состоянии в больнице. У него осколочные ранения головы и грудной клетки. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Детали уточняют.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что обломки вражеского дрона упали на территорию агропредприятия в Синельниковском районе.

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Новости Днепра про Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией: ранены двое парней, один из них Українська Новости Днепра про Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией: ранены двое парней, один из них Русский

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