Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией: ранены двое парней, один из них «тяжелый»

Они ударили по Никополю артиллерией.
К сожалению, пострадали двое молодых парней – 21 и 19 лет.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, 19-летний юноша будет лечиться дома. 21-летний пострадавший – в тяжелом состоянии в больнице. У него осколочные ранения головы и грудной клетки. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Детали уточняют.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
Напомним, ранее мы писали, что обломки вражеского дрона упали на территорию агропредприятия в Синельниковском районе.
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Александра Лучка
Автор:
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