Россияне терпят значительные потери и усиливают контрразведывательные мероприятия, — Генштаб

Российские оккупанты терпят значительные потери на фронте и усиливают контрразведывательные мероприятия во временно оккупированных населенных пунктах.

В течение 21 декабря россияне нанесли три ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В Гуляйполе вражеская авиация цинично ударила по городской больнице. Кроме того, оккупанты совершили более 20 обстрелов из РСЗО.

Захватчики продолжают сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, признаков формирования наступательных группировок также не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси и РФ и дальше находятся в приграничных с Украиной районах.

существенных изменений нет, признаков формирования наступательных группировок также не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси и РФ и дальше находятся в приграничных с Украиной районах. На Слобожанском направлении под танковый, минометный и артиллерийский обстрелы попали районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

под танковый, минометный и артиллерийский обстрелы попали районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области. На Купянском направлении зафиксировано огненное поражение по районам населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

зафиксировано огненное поражение по районам населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении россияне не прекращают обстреливать районы Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.

россияне не прекращают обстреливать районы Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области. На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Северное.

огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Северное. На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку в Донецкой области.

оккупанты обстреляли Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку в Донецкой области. На Новопавловском направлении захватчики совершили обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

захватчики совершили обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов по реактивной и ствольной артиллерии подвергся населенный пункт Красногригорьевка Днепропетровской области, пригород и город Херсон и город Очаков Николаевской области. В этих населенных пунктах есть пострадавшие среди мирного населения.

Кроме того, подтверждено огневое поражение 15 и 16 декабря вражеских складов боеприпасов в районе Кадиевки Луганской области. Детонация на складах продолжалась более 20 часов.

Генштаб сообщает, что в населенном пункте Новобогдановка Запорожской области захватчики организовали полевой госпиталь. В Новотроицком Херсонской области противник переоборудовал местную больницу для лечения своих раненых. При этом больные местные жители были принудительно «выписаны». В этом же населенном пункте россияне ужесточили контрразведывательные меры. Все это свидетельствует о значительных потерях противника.

Тем временем, украинская авиация в течение 21 декабря нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также наши бойцы сбили российский беспилотник типа «Форпост», который стоит около 6 млн долларов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны также поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы россиян.

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