Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россияне терпят значительные потери и усиливают контрразведывательные мероприятия, — Генштаб

Россияне терпят значительные потери и усиливают контрразведывательные мероприятия, — Генштаб

Сегодня 20:30
просмотров

Российские оккупанты терпят значительные потери на фронте и усиливают контрразведывательные мероприятия во временно оккупированных населенных пунктах.

Новости Днепра про Россияне терпят значительные потери и усиливают контрразведывательные мероприятия, - Генштаб

В течение 21 декабря россияне нанесли три ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В Гуляйполе вражеская авиация цинично ударила по городской больнице. Кроме того, оккупанты совершили более 20 обстрелов из РСЗО.

Захватчики продолжают сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, признаков формирования наступательных группировок также не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси и РФ и дальше находятся в приграничных с Украиной районах.
  • На Слобожанском направлении под танковый, минометный и артиллерийский обстрелы попали районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.
  • На Купянском направлении зафиксировано огненное поражение по районам населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
  • На Лиманском направлении россияне не прекращают обстреливать районы Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.
  • На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Северное.
  • На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку в Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении захватчики совершили обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов по реактивной и ствольной артиллерии подвергся населенный пункт Красногригорьевка Днепропетровской области, пригород и город Херсон и город Очаков Николаевской области. В этих населенных пунктах есть пострадавшие среди мирного населения.

Кроме того, подтверждено огневое поражение 15 и 16 декабря вражеских складов боеприпасов в районе Кадиевки Луганской области. Детонация на складах продолжалась более 20 часов.

Генштаб сообщает, что в населенном пункте Новобогдановка Запорожской области захватчики организовали полевой госпиталь. В Новотроицком Херсонской области противник переоборудовал местную больницу для лечения своих раненых. При этом больные местные жители были принудительно «выписаны». В этом же населенном пункте россияне ужесточили контрразведывательные меры. Все это свидетельствует о значительных потерях противника.

Тем временем, украинская авиация в течение 21 декабря нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также наши бойцы сбили российский беспилотник типа «Форпост», который стоит около 6 млн долларов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны также поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы россиян.

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне терпят значительные потери и усиливают контрразведывательные мероприятия, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне терпят значительные потери и усиливают контрразведывательные мероприятия, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на Аэропортовской столкнулись Mazda и SouEast
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    В Днепре на Аэропортовской столкнулись Mazda и SouEast

    В среду, 21 декабря, на Аэропортовской улице, возле виадука, произошла…

    На 80-м году жизни умер бывший первый заместитель прокурора Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    На 80-м году жизни умер бывший первый заместитель прокурора Днепропетровской области

    Вечная память!

    В Днепре мужчина украл из магазина меховую жилетку и спрятал ее в детской коляске
    Новости Днепра
    Сегодня 18:50
    В Днепре мужчина украл из магазина меховую жилетку и спрятал ее в детской коляске

    Сегодня в Днепре на улице Титова из одного из магазинов…

    Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 17:22
    Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

    Согласно расчетам Национального научного центра «Институт аграрной экономики» цена новогоднего…

    Последние новости

    В Днепре на Аэропортовской столкнулись Mazda и SouEast
    В Днепре на Аэропортовской столкнулись Mazda и SouEast

    В среду, 21 декабря, на Аэропортовской улице, возле виадука, произошла авария.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    На 80-м году жизни умер бывший первый заместитель прокурора Днепропетровской области
    На 80-м году жизни умер бывший первый заместитель прокурора Днепропетровской области

    Вечная память!

    Сегодня 19:15
    1
    просмотров
    В Днепре мужчина украл из магазина меховую жилетку и спрятал ее в детской коляске
    В Днепре мужчина украл из магазина меховую жилетку и спрятал ее в детской коляске

    Сегодня в Днепре на улице Титова из одного из магазинов мужчина украл меховую жилетку.

    Сегодня 18:50
    1
    просмотров
    Женщины-агенты работают в тылу врага и даже делают для этого пластические операции, – интервью главы СБУ
    Женщины-агенты работают в тылу врага и даже делают для этого пластические операции, – интервью главы СБУ

    Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк похвалил украинское подполье, которое помогает украинской спецслужбе в контрразведывательной деятельности. Особо глава СБУ отметил женщин-агенток.

    Сегодня 18:28
    0
    просмотров
    Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре
    Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

    Согласно расчетам Национального научного центра «Институт аграрной экономики» цена новогоднего стола для украинцев в этом году выросла почти на 44% по сравнению с предыдущим 2021 и теперь составляет 2665 грн. Эта сумма практически равна прожиточному минимуму в Украине в 2684…

    Сегодня 17:22
    просмотров
    5 дней непрерывной работы: в Днепре и области стабилизировали энергосистему
    5 дней непрерывной работы: в Днепре и области стабилизировали энергосистему

    В Днепропетровской области вернулись к стабилизационным отключениям.

    Сегодня 17:19
    просмотров
    Новый фейк: пропагандисты рф утверждают, что в Днепре парень танцевал перед мозаикой со свастикой
    Новый фейк: пропагандисты рф утверждают, что в Днепре парень танцевал перед мозаикой со свастикой

    17 декабря пропагандистские Telegram-каналы начали распространять видео, на котором парень танцует перед мозаикой со свастикой в ​​центре Днепра.

    Сегодня 17:13
    0
    просмотров
    Почему на выезде из Днепра на левом берегу усложнено движение
    Почему на выезде из Днепра на левом берегу усложнено движение

    Второй день жители Днепра сообщают о пробках на выезде из города на левом берегу. В Днепроводоканале объяснили, что произошло.

    Сегодня 17:05
    просмотров
    Ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими, – Данилов
    Ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими, – Данилов

    Ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими в войне россии против Украины.

    Сегодня 16:19
    1
    просмотров
    В Днепре с улиц уберут бочки с водой: куда их перевезут
    В Днепре с улиц уберут бочки с водой: куда их перевезут

    Бочки с водой, которые установили на случай блекаута, спрятают в школах.

    Сегодня 16:17
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх