Россияне сбросили на наши позиции аэрозольные гранаты, — Генштаб

Россияне, несмотря на значительные потери, все, что не отказываются от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Они продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Также активно действует вражеская авиация.
В течение 14 февраля оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки и Краматорска в Донецкой области. Есть раненые среди мирного населения. Поврежден дворец культуры, в котором работает центр выдачи гуманитарной помощи. Также повреждено помещение медучреждения.
Кроме того, захватчики в общей сложности совершили более 25 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова и Берислава. Российские снаряды повредили частные и многоэтажные дома, есть раненые.
К тому же, высокой остается угроза дальнейших вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Тем временем авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, 3 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
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