Россияне пытаются сдержать ВСУ и строят оборонительные рубежи: сводка Генштаба

Так, россияне ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. С целью восполнения потерь личного состава и формирования подразделений, оккупанты продолжают перемещение мобилизованного личного состава в районы ведения боевых действий на территории Украины. В городе Ростов-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка Донецкой области.
«Враг не прекращает обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны», — отмечают в Генштабе.
За прошедшие сутки россияне нанесли четыре ракетных и 13 авиационных ударов, и совершили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, но в других направлениях были обстрелы:
В освобожденных населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности. Отмечается усиление россиянами ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании огневого поражения как военных, так и гражданских объектов. Подразделения сил обороны продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия.
По имеющейся информации, 12 ноября, российские оккупанты осуществили минометный обстрел частного сектора населенного пункта Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой эвакуации. В результате обстрела погибли двое и получили ранения трое местных жителей.
В отдельных временно занятых населенных пунктах Запорожской области продолжается выселение местных жителей из их домов для расквартирования военнослужащих оккупационных войск.
С 10 ноября текущего года наблюдается так называемая эвакуация имущества Донецкого управления железнодорожных дорог в город Иловайск.
В ночь на 13 ноября Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили состав боеприпасов, около 40 российских кафиров, 2 единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей противника.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение оказались 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
За прошедшие сутки Силы обороны сбили БПЛА типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 других важных целей врага.
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