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  • Россияне пытаются сдержать ВСУ и строят оборонительные рубежи: сводка Генштаба

Россияне пытаются сдержать ВСУ и строят оборонительные рубежи: сводка Генштаба

Сегодня 08:30
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Российские войска пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ по отдельным направлениям. При этом они продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

Новости Днепра про Россияне пытаются сдержать ВСУ и строят оборонительные рубежи: сводка Генштаба

Так, россияне ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. С целью восполнения потерь личного состава и формирования подразделений, оккупанты продолжают перемещение мобилизованного личного состава в районы ведения боевых действий на территории Украины. В городе Ростов-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне.

Отражены ВСУ атаки

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Вражеские обстрелы

«Враг не прекращает обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны», — отмечают в Генштабе.

За прошедшие сутки россияне нанесли четыре ракетных и 13 авиационных ударов, и совершили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, но в других направлениях были обстрелы:

  • на Северском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Николаевка, Железный Мост, Леоновка Черниговской области, а также Волковка, Заруцкое, Сосновка, Ходыно, Фотовыж, Уланово, Сварково, Волфино, Павловка и Кондратовка на Сумщине;
  • на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Возрожденское, Уды, Стрелка, Огурцово, Аниськино, Амбарное, Колодезное и Каменка Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское;
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клищиевка;
  • на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;
  • на Новопавловском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка и Времовка;
  • на Запорожском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское и Железнодорожное.
  • На Таврическом направлении огневого поражения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии потерпели районы населенных пунктов рядом с линией столкновения.

Ситуация в Херсонской области

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности. Отмечается усиление россиянами ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании огневого поражения как военных, так и гражданских объектов. Подразделения сил обороны продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия.

По имеющейся информации, 12 ноября, российские оккупанты осуществили минометный обстрел частного сектора населенного пункта Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой эвакуации. В результате обстрела погибли двое и получили ранения трое местных жителей.

В отдельных временно занятых населенных пунктах Запорожской области продолжается выселение местных жителей из их домов для расквартирования военнослужащих оккупационных войск.

С 10 ноября текущего года наблюдается так называемая эвакуация имущества Донецкого управления железнодорожных дорог в город Иловайск.

Удары ВСУ

В ночь на 13 ноября Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили состав боеприпасов, около 40 российских кафиров, 2 единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей противника.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение оказались 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

За прошедшие сутки Силы обороны сбили БПЛА типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 других важных целей врага.

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Новости Днепра про Россияне пытаются сдержать ВСУ и строят оборонительные рубежи: сводка ГенштабаУкраїнська Новости Днепра про Россияне пытаются сдержать ВСУ и строят оборонительные рубежи: сводка ГенштабаРусский

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