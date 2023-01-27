Россияне пытаются наступать на четырех направлениях, несмотря на значительные потери, — Генштаб

Враг продолжает наращивать активность применения авиации на всех направлениях.
В течение суток оккупанты нанесли:
«В результате ударов Российской Федерации по гражданской инфраструктуре городов Кондрашовка Харьковской области, Часов Яр Донецкой области, поселка Камышаны и города Херсон есть погибшие и раненые среди мирного населения. Повреждены здания областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне», — пишет пресс-служба.
Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время враг обороняется на Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях.
«Во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области, российская так называемая «администрация» осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса», — добавляет Генштаб.
Украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.
«В течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8», — пишет пресс-служба.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы врага.
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