Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россияне пытаются наступать на четырех направлениях, несмотря на значительные потери, — Генштаб

Россияне пытаются наступать на четырех направлениях, несмотря на значительные потери, — Генштаб

Сегодня 19:45
просмотров

Российские военные пытаются наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Тем временем наши герои наносят им значительные потери.

Новости Днепра про Россияне пытаются наступать на четырех направлениях, несмотря на значительные потери, - Генштаб

Враг продолжает наращивать активность применения авиации на всех направлениях.

В течение суток оккупанты нанесли:

  • 24 авиационных ударов;
  • 7 ракетных ударов;
  • 30 ударов из РСЗО.

«В результате ударов Российской Федерации по гражданской инфраструктуре городов Кондрашовка Харьковской области, Часов Яр Донецкой области, поселка Камышаны и города Херсон есть погибшие и раненые среди мирного населения. Повреждены здания областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне», — пишет пресс-служба.

Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время враг обороняется на Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях.

  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Тимоновичи Черниговской области; Волфино и Тимофеевка — Сумской; а также более 15 населенных пунктов в Харьковской области, в частности, Ветеринарное, Казачья Лопань, Веселое, Волчанск, Варваровка, Бударки, Белый Колодец, Меловое, Новомлинск и Двуречная;
  • на Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Котляровка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области;
  • на Лиманском направлении под огневое воздействие попали Макеевка, Невское и Диброва Луганской области;
  • на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Веселое, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области;
  • на Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Временка и Зеленое Поле в Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области. Всего 20 населенных пунктов;
  • на Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Станислав и Херсон.

«Во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области, российская так называемая «администрация» осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса», — добавляет Генштаб.

Украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.

«В течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8», — пишет пресс-служба.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы врага.

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне пытаются наступать на четырех направлениях, несмотря на значительные потери, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне пытаются наступать на четырех направлениях, несмотря на значительные потери, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Авария на водопроводе: четыре города Днепропетровской области остались без воды
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Авария на водопроводе: четыре города Днепропетровской области остались без воды

    В пятницу, 27 января, в Синельниково произошла авария на магистральном…

    Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступления
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступления

    Вооруженным силам Украины для проведения наступательных операций требуется от 300…

    Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков
    Новости Днепра
    Сегодня 17:37
    Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

    В Днепре ракетный удар разрушил медучреждение.

    Широкий проспект и ни одного дерева: 10 редких фото Левобережного в Днепре 1980-х годов
    Новости Днепра
    Сегодня 17:12
    Широкий проспект и ни одного дерева: 10 редких фото Левобережного в Днепре 1980-х годов

    Левобережная часть Днепра начала интенсивно застраиваться около полувека назад. Теперь…

    Последние новости

    Авария на водопроводе: четыре города Днепропетровской области остались без воды
    Авария на водопроводе: четыре города Днепропетровской области остались без воды

    В пятницу, 27 января, в Синельниково произошла авария на магистральном трубопроводе водопровода «Днепр - Западный Донбасс».

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступления
    Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступления

    Вооруженным силам Украины для проведения наступательных операций требуется от 300 до 500 танков.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Остались жена, дети и внуки: в больнице умер солдат ВСУ с Днепропетровщины
    Остались жена, дети и внуки: в больнице умер солдат ВСУ с Днепропетровщины

    Вечная память Герою!

    Сегодня 18:31
    0
    просмотров
    Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков
    Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

    В Днепре ракетный удар разрушил медучреждение.

    Сегодня 17:37
    0
    просмотров
    В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом
    В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом

    В польском Катовице в пятницу утром прогремел мощный взрыв в старом трехэтажном доме.

    Сегодня 17:20
    0
    просмотров
    Широкий проспект и ни одного дерева: 10 редких фото Левобережного в Днепре 1980-х годов
    Широкий проспект и ни одного дерева: 10 редких фото Левобережного в Днепре 1980-х годов

    Левобережная часть Днепра начала интенсивно застраиваться около полувека назад. Теперь сложно представить, что на месте зеленых алей и высотных домов когда-то было пустое поле, бегали дикие животные и поднимались песчаные бури.

    Сегодня 17:12
    просмотров
    В Кривом Роге на автомойке загорелся автомобиль (ФОТО)
    В Кривом Роге на автомойке загорелся автомобиль (ФОТО)

    Сегодня, 27 января, на улице Сергея Колачевского в Кривом Роге внутри автомойки загорелся автомобиль.

    Сегодня 16:56
    0
    просмотров
    Житель Днепра обустроил себе незаконную ВИП-парковку
    Житель Днепра обустроил себе незаконную ВИП-парковку

    В Днепре демонтирована незаконная парковка.

    Сегодня 16:35
    просмотров
    Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу
    Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу

    В Каменском полицейские разоблачили женщину на мошенничестве во время сдачи в аренду жилья.

    Сегодня 15:54
    0
    просмотров
    В Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света
    В Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света

    В Днепре пенсионер угрожал взорвать дома.

    Сегодня 15:43
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх