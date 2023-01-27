Россияне пытаются наступать на четырех направлениях, несмотря на значительные потери, — Генштаб

Российские военные пытаются наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Тем временем наши герои наносят им значительные потери.

Враг продолжает наращивать активность применения авиации на всех направлениях.

В течение суток оккупанты нанесли:

24 авиационных ударов;

7 ракетных ударов;

30 ударов из РСЗО.

«В результате ударов Российской Федерации по гражданской инфраструктуре городов Кондрашовка Харьковской области, Часов Яр Донецкой области, поселка Камышаны и города Херсон есть погибшие и раненые среди мирного населения. Повреждены здания областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне», — пишет пресс-служба.

Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время враг обороняется на Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях.

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Тимоновичи Черниговской области; Волфино и Тимофеевка — Сумской; а также более 15 населенных пунктов в Харьковской области, в частности, Ветеринарное, Казачья Лопань, Веселое, Волчанск, Варваровка, Бударки, Белый Колодец, Меловое, Новомлинск и Двуречная;

обстановка без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Тимоновичи Черниговской области; Волфино и Тимофеевка — Сумской; а также более 15 населенных пунктов в Харьковской области, в частности, Ветеринарное, Казачья Лопань, Веселое, Волчанск, Варваровка, Бударки, Белый Колодец, Меловое, Новомлинск и Двуречная; на Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Котляровка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области;

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Котляровка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области; на Лиманском направлении под огневое воздействие попали Макеевка, Невское и Диброва Луганской области;

под огневое воздействие попали Макеевка, Невское и Диброва Луганской области; на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Веселое, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области;

огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Веселое, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области;

противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области; на Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Временка и Зеленое Поле в Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области. Всего 20 населенных пунктов;

пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Временка и Зеленое Поле в Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области. Всего 20 населенных пунктов; на Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Станислав и Херсон.

«Во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области, российская так называемая «администрация» осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса», — добавляет Генштаб.

Украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.

«В течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8», — пишет пресс-служба.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы врага.

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