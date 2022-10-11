Россияне продолжают терроризировать Украину ракетами: итоги дня на Днепропетровщине

Детали рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По Днепропетровщине враг выпустил 8 ракет. Половину из них перехватили и уничтожили силы ПВО. Агрессор атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Каменском и Павлоградском районах, есть масштабные разрушения. Соответствующие службы работают над тем, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.
Кроме этого, днем несколько раз подряд оккупационные войска российской федерации нанесли удары по Марганецкой громаде в Никопольском районе. Били из тяжелой артиллерии. Предварительно – без пострадавших масштабы разрушений выясняются.
В других районах вражеских обстрелов не зафиксировано.
Сегодня спасатели Днепропетровщины уничтожили на территории нашей области 4 взрывоопасных предмета. На территории Херсонщины – 12 боеприпасов.
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