Россияне предложили Филатову обменять демонтированные в Днепре памятники на дрова: мэр ответил

Администрация российского города Кремёнки Калужской области обратилась к мэру Днепра Борису Филатову с предложением забрать демонтированные в городе памятники российским деятелям. Взамен граждане страны-агрессора предлагают предоставить днепрянам дрова.

Филатов ответил россиянам. Соответствующими письмами он поделился на своей странице в Facebook.

«Это очень смешно. Если бы не было так грустно. Да, это — правда. Лишнехромосомные, живущие в собственной метавселенной, пишут нам в горсовет письма об обмене памятников на дрова», — прокомментировал городской голова.

В письме от жителей Кремёнки отмечается, что памятники им нужны для «пробуждения национального сознания, любви к своей родине, уважения к ее истории и окультуривания россиян».

Филатов на предложение «согласился». Предложил отдать памятники по курсу «PGR/DRV не менее 1/1000, то есть тысяча килограммов дров за каждый килограмм статуи Горького».

«Поскольку за каждую неделю волокиты с принятием решения Горькому планируется отпиливать палец (вот это мы шутим, конечно же)… Также готовы рассмотреть варианты обмена статуи Горького без унитаза или унитаза без Горького, в зависимости от того, какая именно часть памятника лучше способна «пробудить национальное самосознание, любовь к своей родине, уважение к ее истории и культуре» у жителей Вашего муниципального новообразования», — уточняется в письме от мэрии Днепра.

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