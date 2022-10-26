Россияне отчитались, что уничтожили в Днепре нефтехранилище

Вчера поздно вечером россияне атаковали Днепр.

Из-за этого на одной из АЗС города произошел пожар. К сожалению, погибли два человека. Среди жертв – беременная женщина. Кроме того, четверо горожан получили ранения.

В российском министерстве обороны (читай – минубийства) тоже рассказали об этой атаке. Россияне заявили, что якобы «уничтожили нефтехранилище».

Это заявление прокомментировал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Наш враг – беспринципный, подлый, циничный. В сегодняшнем сведении мо рф сообщило, что в Днепре «уничтожено нефтехранилище, из которого осуществлялось снабжение дизтопливом группировки войск на Донбассе». О беременной женщине и операторе АЗС они, конечно, никогда не расскажут. Преступления российской федерации в Украине должен видеть весь мир. И реакция должна быть максимально жесткой, потому что безразличие убивает, – написал он.

И показал, что осталось от заправки после российского удара:

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