Россияне окапываются в Херсонской области и вербуют наемников в ЧВК в Крыму, — Генштаб

Так, вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области, российские захватчики построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.
Кроме этого, в Крыму оккупанты объявили набор к вновь так называемым ЧВК «Щит» и «Русич».
«Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете — офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины», — отметили в Генштабе. .
Напомним, что 11 января ВСУ успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Также сообщалось, что Силы обороны Украины на Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжают отражать штурмы российских оккупантов, при этом ситуация в Соледаре остается тяжелой. На линии Сватово – Кременная бойцы ВСУ не дают захватчикам восстановить утраченные позиции.
Читайте также:
Автор:
В ночь на 10 января супруги криворожане поскандалили.
Возле населенного пункта Майорск в боях с оккупантами погиб солдат из Каменского Днепропетровской области Андрей Шевченко 1977 года рождения.
У Кривому Розі правоохоронці провели у 47-річного чоловіка обшуки, під час яких вилучили понад кілограм канабісу, обладнання для вирощування марихуани, кілограм канабісу, 7 тисяч доларів США та 33 тис. гривень, отримані від збуту наркотиків, а також мобільні телефони, електронні ваги…
Одевайтесь теплее!
Лучшим юным ученым страны была назначена президентская стипендия. Среди них – 11 воспитанников Днепропетровского отделения Малой Академии Наук Украины.
Россия пытается сделать вид, что Соледар будет достижением для нее, но бои все еще продолжаются и Донецкое направление держится.
«Укрзалізниця» изменит расписание и маршрут ряда поездов, курсирующих через Днепропетровскую область.
В Україні виставлено на продаж монету номіналом 50 копійок. Її ціна на електронному аукціоні Violity склала 45 000 грн, або 1251 долар. Стало відомо, у чому особливість грошового знака.
Об этом сообщает ДЮСШ №1 Кривого Рога на своей странице в Фейсбуке.
Вечная слава Герою!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!