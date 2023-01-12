Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россияне окапываются в Херсонской области и вербуют наемников в ЧВК в Крыму, — Генштаб

Россияне окапываются в Херсонской области и вербуют наемников в ЧВК в Крыму, — Генштаб

Сегодня 08:30
просмотров

Россияне продолжают окапываться в Херсонской области, а во временно оккупированном Крыму активно вербуют наемников в частные военные компании.

Новости Днепра про Россияне окапываются в Херсонской области и вербуют наемников в ЧВК в Крыму, - Генштаб

Так, вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области, российские захватчики построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.

Кроме этого, в Крыму оккупанты объявили набор к вновь так называемым ЧВК «Щит» и «Русич».

«Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете — офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины», — отметили в Генштабе. .

Напомним, что 11 января ВСУ успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины на Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжают отражать штурмы российских оккупантов, при этом ситуация в Соледаре остается тяжелой. На линии Сватово – Кременная бойцы ВСУ не дают захватчикам восстановить утраченные позиции.

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне окапываются в Херсонской области и вербуют наемников в ЧВК в Крыму, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне окапываются в Херсонской области и вербуют наемников в ЧВК в Крыму, - ГенштабРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    В Кривом Роге полицейские задержали женщину, которая зарезала своего мужа
    В Кривом Роге полицейские задержали женщину, которая зарезала своего мужа

    В ночь на 10 января супруги криворожане поскандалили.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Под Майорском погиб боец из Днепропетровской области Андрей Шевченко
    Под Майорском погиб боец из Днепропетровской области Андрей Шевченко

    Возле населенного пункта Майорск в боях с оккупантами погиб солдат из Каменского Днепропетровской области Андрей Шевченко 1977 года рождения.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Наркотики, доллары, гривны и пистолет: в Кривом Роге полицейские задержали преступника
    Наркотики, доллары, гривны и пистолет: в Кривом Роге полицейские задержали преступника

    У Кривому Розі правоохоронці провели у 47-річного чоловіка обшуки, під час яких вилучили понад кілограм канабісу, обладнання для вирощування марихуани, кілограм канабісу, 7 тисяч доларів США та 33 тис. гривень, отримані від збуту наркотиків, а також мобільні телефони, електронні ваги…

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров
    Сегодня днепрян ждет пасмурная и холодная погода
    Сегодня днепрян ждет пасмурная и холодная погода

    Одевайтесь теплее!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    11 юных ученых Днепропетровщины стали президентскими стипендиатами
    11 юных ученых Днепропетровщины стали президентскими стипендиатами

    Лучшим юным ученым страны была назначена президентская стипендия. Среди них – 11 воспитанников Днепропетровского отделения Малой Академии Наук Украины.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Зеленский о Соледаре: РФ хочет сделать его своим достижением, но бои продолжаются
    Зеленский о Соледаре: РФ хочет сделать его своим достижением, но бои продолжаются

    Россия пытается сделать вид, что Соледар будет достижением для нее, но бои все еще продолжаются и Донецкое направление держится.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Некоторые поезда через Днепропетровскую область изменят маршрут и график
    Некоторые поезда через Днепропетровскую область изменят маршрут и график

    «Укрзалізниця» изменит расписание и маршрут ряда поездов, курсирующих через Днепропетровскую область.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Украине редкую монету номиналом 50 копеек продают за 45 000 грн
    В Украине редкую монету номиналом 50 копеек продают за 45 000 грн

    В Україні виставлено на продаж монету номіналом 50 копійок. Її ціна на електронному аукціоні Violity склала 45 000 грн, або 1251 долар. Стало відомо, у чому особливість грошового знака.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Криворожский пловец завоевал награды на соревнованиях в Германии
    Криворожский пловец завоевал награды на соревнованиях в Германии

    Об этом сообщает ДЮСШ №1 Кривого Рога на своей странице в Фейсбуке.

    Вчера 18:45
    2
    просмотров
    На Бахмутском направлении погиб 24-летний воин из Днепра Владислав Переседа
    На Бахмутском направлении погиб 24-летний воин из Днепра Владислав Переседа

    Вечная слава Герою!

    Вчера 18:02
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх