Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: есть разрушения

О том, как прошел день в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

По его словам, день в области прошел напряженно: российские оккупационные войска из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь.

К счастью, пострадавших нет. Но есть разрушения: в результате атаки повреждены частное предприятие, продуктовый магазин, пять частных домовладений и одна многоэтажка, неэксплуатируемое здание и два хозяйственных сооружения, линии электропередач.

Больше вражеских атак на Днепропетровщине в течение дня не зафиксировано. Но помним, что угроза ракетных ударов сохраняется. Враг сменяет тактику. Поэтому реагируйте на сигналы воздушной тревоги и не находитесь во время сирены возле объектов критической инфраструктуры. Каждую минуту украинские Силы обороны стоят на страже нашего покоя, борясь за мир для всей Украины. У нас лучшие защитники и защитницы, – отметил Николай Лукашук.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Мономаха горела квартира: погиб мужчина.

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