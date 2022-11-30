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Россияне обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никополь

Сегодня 08:30
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Россияне обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую громаду.

Новости Днепра про Россияне обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никополь

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Утром 30 ноября оккупанты накрыли огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую громаду. Выпустили около 30 снарядов. К счастью, люди не пострадали.

Представители ГСЧС проводят обследующую обстрелянную территорию.

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