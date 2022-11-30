Россияне обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никополь

Утром 30 ноября оккупанты накрыли огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую громаду. Выпустили около 30 снарядов. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Россияне обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую громаду.

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