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  • Россияне обстреляли Славянск: раздалось по меньшей мере 7 взрывов, есть попадания в дома

Россияне обстреляли Славянск: раздалось по меньшей мере 7 взрывов, есть попадания в дома

Сегодня 18:36
просмотров

Сегодня, 14 апреля, российские террористы обстреляли Славянск, в городе прогремело не менее 7 взрывов.

Новости Днепра про Россияне обстреляли Славянск: раздалось по меньшей мере 7 взрывов, есть попадания в дома

Об этом сообщили в Офисе президента.

Враг попал в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух – произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг. Известно об одном погибшем и 6 пострадавших.

Новости Днепра про Россияне обстреляли Славянск: раздалось по меньшей мере 7 взрывов, есть попадания в дома

Новости Днепра про Россияне обстреляли Славянск: раздалось по меньшей мере 7 взрывов, есть попадания в дома

Этот обстрел уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что «за каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность».

Славянск. Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие. Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Никакого следа россии на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим, – написал президент.

UPD: Уже известно о 5 погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля. По предварительным данным, россияне использовали ракеты С-300.

Новости Днепра про Россияне обстреляли Славянск: раздалось по меньшей мере 7 взрывов, есть попадания в дома

Новости Днепра про Россияне обстреляли Славянск: раздалось по меньшей мере 7 взрывов, есть попадания в дома

Не простим! Отомстим!

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Новости Днепра про Россияне обстреляли Славянск: раздалось по меньшей мере 7 взрывов, есть попадания в домаУкраїнська Новости Днепра про Россияне обстреляли Славянск: раздалось по меньшей мере 7 взрывов, есть попадания в домаРусский

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