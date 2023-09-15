Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россияне ночью дважды накрывали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: поврежден транспортный объект

Россияне ночью дважды накрывали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: поврежден транспортный объект

Сегодня 07:50
просмотров

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Новости Днепра про Россияне ночью дважды накрывали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: поврежден транспортный объект

Ночью они дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район. Целили по Червоногригорьевской и Марганецкой громадах – произведено около двух десятков выстрелов.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Из-за вражеского огня загорелась трава, пожар спасатели уже потушили. Кроме того, поврежден транспортный объект.

К счастью, людей не задело.

Мирного дня, Днепропетровщина! – добавил Лысак.

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне ночью дважды накрывали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: поврежден транспортный объектУкраїнська Новости Днепра про Россияне ночью дважды накрывали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: поврежден транспортный объектРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре по свежей выпечке в Varus гуляют мухи (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 18:10
В Днепре по свежей выпечке в Varus гуляют мухи (ФОТО)

Весьма неприятный сюрприз.

В Днепропетровской области будут судить пограничника, который перешел на сторону врага
Новости Днепра
Вчера 16:54
В Днепропетровской области будут судить пограничника, который перешел на сторону врага

Мужчину будут судить по фактам дезертирства и государственной измены.

Поссорились: в Никополе мужчина ударил сожителя матери ножом в живот
Новости Днепра
Вчера 15:44
Поссорились: в Никополе мужчина ударил сожителя матери ножом в живот

На днях в Никополе произошел ужасный инцидент: мужчина напал на…

В Кривом Роге посреди дороги умер мужчина: что известно
Новости Днепра
Вчера 14:55
В Кривом Роге посреди дороги умер мужчина: что известно

Причину смерти мужчины будут устанавливать судмедэксперты.

Последние новости

Погода на 15 сентября: в Днепре ожидается дождь с грозой
Погода на 15 сентября: в Днепре ожидается дождь с грозой

Захватите с с обой зонт!

Сегодня 06:15
2
просмотров
Сезон фонтанов — все: когда отключат фонтаны в Днепре
Сезон фонтанов — все: когда отключат фонтаны в Днепре

Последний шанс сделать летние фото.

Вчера 22:02
3
просмотров
Как в Днепре и области отслеживать качество воздуха в режиме реального времени
Как в Днепре и области отслеживать качество воздуха в режиме реального времени

В Днепре и области можно отслеживать качество воздуха

Вчера 21:20
3
просмотров
В Днепре объявили срочное метеорологическое предупреждение
В Днепре объявили срочное метеорологическое предупреждение

В Днепре ночью на 15 сентября резко испортится погода.

Вчера 20:40
5
просмотров
Где в Днепре можно бесплатно отдохнуть в эти выходные 15-17 сентября
Где в Днепре можно бесплатно отдохнуть в эти выходные 15-17 сентября

Если не знали, куда пойти.

Вчера 20:03
2
просмотров
Пришествие «Иисуса»: в Днепре заметили мужчину, который рыбачил посреди реки без лодки (ФОТО)
Пришествие «Иисуса»: в Днепре заметили мужчину, который рыбачил посреди реки без лодки (ФОТО)

Весьма странное фото распространил местный телеграм-канал.

Вчера 19:27
3
просмотров
Во Львове кот закрыл свою хозяйку на балконе
Во Львове кот закрыл свою хозяйку на балконе

Курьезный случай произошел во Львове.

Вчера 18:38
5
просмотров
В Днепре по свежей выпечке в Varus гуляют мухи (ФОТО)
В Днепре по свежей выпечке в Varus гуляют мухи (ФОТО)

Весьма неприятный сюрприз.

Вчера 18:10
4
просмотров
Масштабное отключение света в Днепре 18-21 сентября: кому нужно зарядить гаджеты
Масштабное отключение света в Днепре 18-21 сентября: кому нужно зарядить гаджеты

Готовьтесь!

Вчера 17:45
6
просмотров
Как в Днепре развестись онлайн: что нужно и сколько времени займет
Как в Днепре развестись онлайн: что нужно и сколько времени займет

Теперь в Днепре можно развестись без посещения различных государственных учреждений. Для подачи заявления о разводе не нужно даже выходить из дома. Все можно сделать онлайн.

Вчера 17:20
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх