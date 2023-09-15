Россияне ночью дважды накрывали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: поврежден транспортный объект

Ночью они дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район. Целили по Червоногригорьевской и Марганецкой громадах – произведено около двух десятков выстрелов.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Из-за вражеского огня загорелась трава, пожар спасатели уже потушили. Кроме того, поврежден транспортный объект.
К счастью, людей не задело.
Мирного дня, Днепропетровщина! – добавил Лысак.
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