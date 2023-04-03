Россияне наступают на четырех направлениях, ВСУ отразили более 70 атак, — Генштаб

«Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 6 других важных объектов врага», — отметили в Генштабе.

За минувшие сутки оккупант нанес 5 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Россия концентрирует войска для ведения наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили более 70 атак противника.

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