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  • Россияне наступают на четырех направлениях, ВСУ отразили более 70 атак, — Генштаб

Россияне наступают на четырех направлениях, ВСУ отразили более 70 атак, — Генштаб

Сегодня 10:00
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Россия концентрирует войска для ведения наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили более 70 атак противника.

Новости Днепра про Россияне наступают на четырех направлениях, ВСУ отразили более 70 атак, - Генштаб

За минувшие сутки оккупант нанес 5 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник обстрелял Волфин, Басовку, Рясное и Мезеновку Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук и Колодезное Харьковской области.
  • На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Спорному и Раздолевке — Донецкой.
  • На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль. Наши воины отразили более 20 вражеских атак. Также наши защитники отбили атаки окупантов в районе населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Константиновка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки украинские воины отбили более 15 вражеских атак. Кроме того, захватчики обстреляли Орловку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Красногоровку и Георгиевку Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, что не отвлекло линии боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Запорожской области, а также Золотая Балка, Томарино, Казацкое, Ивановка, Зеленовка, Камышаны, Белозерка и Херсон.

«Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 6 других важных объектов врага», — отметили в Генштабе.

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Новости Днепра про Россияне наступают на четырех направлениях, ВСУ отразили более 70 атак, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне наступают на четырех направлениях, ВСУ отразили более 70 атак, - ГенштабРусский

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