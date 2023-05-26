Россияне массированно обстреляли Днепропетровщину: что известно

Ночью россияне массированно обстреляли Днепропетровскую область дронами и ракетами.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак и добавил, что это была очень тяжелая ночь. К сожалению, один человек пострадал.

«Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. Повреждены 2 дома и авто. Загорелось и на двух частных предприятиях. Огонь спасатели укротили. Изуродованная заправка. Пострадал его работник. Ему оказали медпомощь – будет лечиться дома», — отметил Лысак.

Кроме того, серьезные разрушения были зафиксированы на транспортном предприятии. Всюду специалисты обследуют территории.

Также оккупанты обстреляли ударными дронами Никопольский район. В частности, под обстрел попала Марганецкая громадв. Там, к счастью, никто не пострадал.

«Последствия российской атаки могли быть куда хуже, если бы не наша невероятная ПВО. Предварительно только военные из ПВК «Восток» этой ночью над областью сбили 5 крылатых ракет и 6 «Шахедов». Полную информацию ожидаем от Воздушных сил», — подытожил.

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