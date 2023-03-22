россияне били по Никопольскому району: есть разрушения

Россияне три раза за 22 марта атаковали Никопольский район.

Использовали дроны и били из тяжелой артиллерии, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Под вражеский огонь попала Марганецкая громада. В Марганце от обстрелов пострадало админздание и два предприятия. В одном из сел громады – легковой автомобиль и хозяйственное сооружение.

К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели работают на месте «прилетов». Обследуют территории, уточняют информацию.

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