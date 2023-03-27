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Россияне безуспешно наступают на пяти направлениях, — Генштаб

Сегодня 08:30
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Россияне пытаются вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Новости Днепра про Россияне безуспешно наступают на пяти направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и гражданской инфраструктуры населенных пунктов.

  • На ВолынскомПолесскомСеверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории республики Беларусь проходят мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил российской федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Атинское, Белополье, Волфине, Миропольское и Покровка Сумской области. В Харьковской области под огневое влияние попали более 15 районов населенных пунктов. Среди них — Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Стрелка, Старица, Огурцово, Милово, Петро-Ивановка и Редкодуб.
  • На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Синьковки, Белогоровки и Веселого. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Колодези, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области.
  • В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который содержат наши защитники, а также в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них – Орехово-Василевка, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Озаряновка, Северное и Торецк.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Парасковиевка, Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Обстрелял более 30 населенных пунктов, в частности Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов Запорожской области; Республиканец, Отрадокаменка, Томарино, Новоселка, Ольговка и Садовое Херсонской области и город Херсон.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов врага.

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Новости Днепра про Россияне безуспешно наступают на пяти направлениях, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне безуспешно наступают на пяти направлениях, - ГенштабРусский

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