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  • Россияне атаковали Украину 43 ракетами: сколько удалось сбить и что известно о последствиях

Россияне атаковали Украину 43 ракетами: сколько удалось сбить и что известно о последствиях

Сегодня 10:01
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Сегодня, 21 сентября, россияне массированно атаковали Украину ракетами Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 43 ракетами: сколько удалось сбить и что известно о последствиях

Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет.

Об этом сообщил Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту, – отметил Залужный.

Силы ПВО уничтожили 36 крылатых ракет.

Для отражения удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства, – добавил главнокомандующий.

Кроме того, в 6:00 противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 43 ракетами: сколько удалось сбить и что известно о последствиях

О последствиях этой атаки рассказал Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины. По его словам, взрывы раздавались в разных регионах Украины – местные слышали работу ПВО, но, к сожалению, есть и попадания.

В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. К сожалению, больше 10 человек пострадали. На месте работают все службы.

Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 43 ракетами: сколько удалось сбить и что известно о последствиях

Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 43 ракетами: сколько удалось сбить и что известно о последствиях

Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 43 ракетами: сколько удалось сбить и что известно о последствиях

В Киеве в результате падения обломков есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. К сожалению, есть пострадавшие: 7 человек, в том числе ребенок.

Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 43 ракетами: сколько удалось сбить и что известно о последствиях

Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 43 ракетами: сколько удалось сбить и что известно о последствиях

Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 43 ракетами: сколько удалось сбить и что известно о последствиях

В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.

В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали 2 человека.

Есть попадания и повреждения также в Ровенской области. Все соответствующие службы работают.

Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Пожалуйста, ни в коем случае не игнорируйте тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты обстреляли Днепропетровщину: есть пострадавшие.

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Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 43 ракетами: сколько удалось сбить и что известно о последствияхУкраїнська Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 43 ракетами: сколько удалось сбить и что известно о последствияхРусский

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