Россияне атаковали Украину 26 ракетами: сколько удалось сбить

Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция В этом году для поступления в вуз выпускники школ будут сдавать Национальный мультипредметный тест или НМТ. Украинский центр оценивания качества образования уже обнародовал демонстрационный вариант тестов. Пройти его и таким образом подготовится к будущим «экзаменам» может любой желающий. 1 просмотров

Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО) Нынешний парк Сагайдак открыли в Днепре в начале 1950-х годов. На его территории было несколько спортивных и детских площадок, летний театр, танцпол и даже читальный зал. На пляже могли отдыхать все желающие. Тут же была водно-спортивная база, которую содержал завод… 3 просмотров

Была на дежурстве: в Днепре спасают пострадавшую во время удара по больнице в Селидово В больнице Днепра спасают женщину, которая пострадала во время ракетного удара по медучреждению в Селидово Донецкой области. 2 просмотров