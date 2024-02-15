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Россияне атаковали Украину 26 ракетами: сколько удалось сбить

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Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 26 ракетами: сколько удалось сбить

Сегодня, 15 февраля, российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, баллистическими, зенитными управляемыми и управляемыми авиационными ракетами.

Всего были зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:

  • 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;
  • 2 крылатые ракеты «Калибр»;
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59;
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов:

  • 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 баллистическую ракету «Искандер-М»/KN-23;
  • 2 крылатые ракеты «Калибр»;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 26 ракетами: сколько удалось сбить

Напомним, ранее мы писали, что враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры Днепропетровщины, – Лысак.

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Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 26 ракетами: сколько удалось сбитьУкраїнська Новости Днепра про Россияне атаковали Украину 26 ракетами: сколько удалось сбитьРусский

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