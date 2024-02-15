Россияне атаковали Украину 26 ракетами: сколько удалось сбить

Сегодня, 15 февраля, российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, баллистическими, зенитными управляемыми и управляемыми авиационными ракетами.
Всего были зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов:
Напомним, ранее мы писали, что враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры Днепропетровщины, – Лысак.
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