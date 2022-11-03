Россияне атаковали Кривой Рог «Шахедами: объект энергетики уничтожен

«Разрушения значительны. Несколько районов города без света и воды. Потери уточняются», — рассказал глава военной администрации города.

Позже Вилкул сообщил , что запущенный россиянами иранский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры.

«Кривой Рог. Попадание дроном «Шахед». Ничего не выкладываем в сети и не комментируем», — написал Вилкул.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram .

В среду, 2 ноября, вечером российские оккупанты атаковали Кривой Рог при помощи иранского дрона-камикадзе Shahed-136.

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