Россияне атаковали Кривой Рог «Шахедами: объект энергетики уничтожен

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
«Кривой Рог. Попадание дроном «Шахед». Ничего не выкладываем в сети и не комментируем», — написал Вилкул.
Позже Вилкул сообщил, что запущенный россиянами иранский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры.
«Разрушения значительны. Несколько районов города без света и воды. Потери уточняются», — рассказал глава военной администрации города.
Службы начали восстановительные работы
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